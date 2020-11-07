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Капітально відремонтують головний корпус луцького «політеху»

Капітально відремонтують головний корпус луцького «політеху»
У Луцьку проведуть капітальний ремонт (термомодернізацію) головного корпусу НТУ на вулиці Львівська, 75.

Відповідні торги оголосили на платформі ProZorro.

Відповідно до документації, проведуть утеплення цоколю мінераловатними плитами, улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою, поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином на камені стін фасадів, силікатне фарбування нових фасадів, улаштування систем термофасадів, що вентилюються, утеплення вікон та дверей, подбають про вогнезахист тощо.

Усі роботи переможець тендеру повинен виконати до кінця 2023 року. Очікувана вартість закупівлі - 15 107 738 гривень.

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Теги: ЛНТУ, ремонт
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