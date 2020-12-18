У Володимирі-Волинському спалахнув житловий будинок





Пожежа сталася в будинку на вулиці Олександра Олеся.



За свідченнями очевидців, горить дах будинку.



На місці працюють володимир-волинські рятувальники. Що стало причиною загорання - наразі невідомо.

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