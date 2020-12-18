У Володимирі-Волинському спалахнув житловий будинок
Сьогодні, 12:13
У Володимирі-Волинському сталося займання в будинку. Про це пише Район.Володимир-Волинський.
Пожежа сталася в будинку на вулиці Олександра Олеся.
За свідченнями очевидців, горить дах будинку.
На місці працюють володимир-волинські рятувальники. Що стало причиною загорання - наразі невідомо.
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Пожежа сталася в будинку на вулиці Олександра Олеся.
За свідченнями очевидців, горить дах будинку.
На місці працюють володимир-волинські рятувальники. Що стало причиною загорання - наразі невідомо.
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