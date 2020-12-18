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У Володимирі-Волинському спалахнув житловий будинок

У Володимирі-Волинському спалахнув житловий будинок
У Володимирі-Волинському сталося займання в будинку. Про це пише Район.Володимир-Волинський.

Пожежа сталася в будинку на вулиці Олександра Олеся.

За свідченнями очевидців, горить дах будинку.

На місці працюють володимир-волинські рятувальники. Що стало причиною загорання - наразі невідомо.

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Теги: пожежа, Володимир-Волинський
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