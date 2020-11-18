Де у Луцьку не буде світла завтра, 30 липня. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:00
У Луцьку у зв'язку зі здійсненням технічних робіт у п'ятницю, 30 липня, буде вимкнена електроенергія на кількох вулицях. Про це інформують у пресслужбі Луцькради.
Отже, світла не буде за такими адресами:
з 09:00 до 13:00 - вул. Коперника 10,8, просп.Волі 21а,23;
з 10:00 до 17:00 - вул. Ковпака, вул. Мамсурова (частково), вул. Боженка (частково);
з 13:30 до 15:00 - вул. 8-го Березня 2.
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Отже, світла не буде за такими адресами:
з 09:00 до 13:00 - вул. Коперника 10,8, просп.Волі 21а,23;
з 10:00 до 17:00 - вул. Ковпака, вул. Мамсурова (частково), вул. Боженка (частково);
з 13:30 до 15:00 - вул. 8-го Березня 2.
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