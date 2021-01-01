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Ходив так три роки: на Волині чоловіку видалили чималу пухлину з шиї. ФОТО 18+

Ходив так три роки: на Волині чоловіку видалили чималу пухлину з шиї. ФОТО 18+
На Волині три роки пацієнт ходив з гулею на шиї.

Чоловік зазначив, що вона його не турбувала, але коли вже не зміг рівно поставити голову, все ж таки звернувся в КНП «НЦМЛ» до лікаря-хірурга, інформують на сторінці медзакладу у фейсбуці.

При дообстеженні встановили діагноз: ліпома задньої поверхні шиї великих розмірів. Медики провели оперативне втручання з видалення ліпоми. Препарат здали на гістологічне обстеження.

На другу добу пацієнта виписали додому. Лікування продовжуватимуть амбулаторно при нагляді лікаря-хірурга.

В операційній працювали лікарі-хірурги:
Фіц Юрій Михайлович;
Пасічник Іван Миколайович.
Сестра медична операційна:
Дубинюк Катерина.
Ходив так три роки: на Волині чоловіку видалили чималу пухлину з шиї. ФОТО 18+
Ходив так три роки: на Волині чоловіку видалили чималу пухлину з шиї. ФОТО 18+
Ходив так три роки: на Волині чоловіку видалили чималу пухлину з шиї. ФОТО 18+
Ходив так три роки: на Волині чоловіку видалили чималу пухлину з шиї. ФОТО 18+
Ходив так три роки: на Волині чоловіку видалили чималу пухлину з шиї. ФОТО 18+
Ходив так три роки: на Волині чоловіку видалили чималу пухлину з шиї. ФОТО 18+
Ходив так три роки: на Волині чоловіку видалили чималу пухлину з шиї. ФОТО 18+

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Теги: медицина, операція, гуля
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