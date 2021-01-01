Ходив так три роки: на Волині чоловіку видалили чималу пухлину з шиї. ФОТО 18+

На Волині три роки пацієнт ходив з гулею на шиї.Чоловік зазначив, що вона його не турбувала, але коли вже не зміг рівно поставити голову, все ж таки звернувся в КНП «НЦМЛ» до лікаря-хірурга, інформують на сторінці медзакладу у фейсбуці.При дообстеженні встановили діагноз: ліпома задньої поверхні шиї великих розмірів. Медики провели оперативне втручання з видалення ліпоми. Препарат здали на гістологічне обстеження.На другу добу пацієнта виписали додому. Лікування продовжуватимуть амбулаторно при нагляді лікаря-хірурга.В операційній працювали лікарі-хірурги:Фіц Юрій Михайлович;Пасічник Іван Миколайович.Сестра медична операційна:Дубинюк Катерина.