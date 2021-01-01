Ходив так три роки: на Волині чоловіку видалили чималу пухлину з шиї. ФОТО 18+
Сьогодні, 13:05
На Волині три роки пацієнт ходив з гулею на шиї.
Чоловік зазначив, що вона його не турбувала, але коли вже не зміг рівно поставити голову, все ж таки звернувся в КНП «НЦМЛ» до лікаря-хірурга, інформують на сторінці медзакладу у фейсбуці.
При дообстеженні встановили діагноз: ліпома задньої поверхні шиї великих розмірів. Медики провели оперативне втручання з видалення ліпоми. Препарат здали на гістологічне обстеження.
На другу добу пацієнта виписали додому. Лікування продовжуватимуть амбулаторно при нагляді лікаря-хірурга.
В операційній працювали лікарі-хірурги:
Фіц Юрій Михайлович;
Пасічник Іван Миколайович.
Сестра медична операційна:
Дубинюк Катерина.
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Чоловік зазначив, що вона його не турбувала, але коли вже не зміг рівно поставити голову, все ж таки звернувся в КНП «НЦМЛ» до лікаря-хірурга, інформують на сторінці медзакладу у фейсбуці.
При дообстеженні встановили діагноз: ліпома задньої поверхні шиї великих розмірів. Медики провели оперативне втручання з видалення ліпоми. Препарат здали на гістологічне обстеження.
На другу добу пацієнта виписали додому. Лікування продовжуватимуть амбулаторно при нагляді лікаря-хірурга.
В операційній працювали лікарі-хірурги:
Фіц Юрій Михайлович;
Пасічник Іван Миколайович.
Сестра медична операційна:
Дубинюк Катерина.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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