Масштабні лісові пожежі у Туреччині: чи є серед постраждалих українські туристи

турецькій провінції Анталія ще 28 липня спалахнула лісова пожежа. Кількість постраждалих вже перевищила 50, є загиблі.



За попередньою інформацією, українців серед них немає, розповіли



Там підкреслили, що наразі пожежа вирує далеко від туристичних локацій.



Керівник консульського відділу посольства України в Туреччині Андрій Білик



Евакуювали кілька кварталів міста



Зважаючи на спеку та сильний вітер, пожежа швидко поширилася в напрямку міста Манавґат. Довелося евакуювати 3 квартали міста та лікарню. Пошкоджені будинки, будівлі підприємств, десятки гектарів лісу вигоріли. До гасіння пожежі залучили 2 літаки, 15 гелікоптерів й наземну техніку. На місце події терміново вилетів міністр сільського та лісового господарства Туреччини Бекір Пакдемірлі.



Що відомо про постраждалих та жертв



Спочатку повідомляли, що внаслідок пожежі постраждали щонайменше 53 людини. Усі вони – місцеві жителі, туристів серед них немає. 47 з них планують виписати додому після кисневої терапії, їхньому здоров'ю нічого не загрожує. Ще в одного із потерпілих зламана стопа, у решти – 30% опіків тіла. Згодом кількість постраждалих різко зросла до 62.



29 липня в Управлінні з питань надвичайних ситуацій Туреччини повідомили про перших жертв пожежі. На жаль, вогонь забрав життя 3 людей на півдні країни.





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