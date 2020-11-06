Чи скасують в Україні масковий режим для вакцинованих





Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю



"Ні, ми поки такого не розглядаємо (скасування масок для вакцинованих – ред.). Хочу повернутись до того рішення Центру контролю та профілактики хвороб – попри те, що вони справді спочатку давали таку рекомендацію, потім вони внесли корективи та обмеження щодо носіння масок. І зараз вони повертаються до базових вимог, бо справді маски є обов’язковими за недостатнього рівня охоплення щеплень", — зауважив санлікар.



За його словами, у МОЗ можуть розглянути питання скасування масок лише тоді, коли більша частина населення буде провакцинованою і коли буде гарантія, "що жодна людина, яка знімає маску в публічному місці або місці скупчення людей, не має ризику передати інфекцію".



Кузін також підтвердив, що осінь і зиму українці проведуть у масковому режимі.



"Я впевнений, що всі вже звикли і мають лайфхаки, як їх треба носити. І тут є ще один плюс – восени нас не оминуть гострі респіраторні вірусні інфекції, ми також будемо стикатися з вірусом грипу. Тому маска буде захищати не лише від ковіду”, — зауважив заступник глави МОЗ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство охорони здоров'я наразі не розглядає варіантів скасування маскового режиму для вакцинованих від коронавірусу українців. МОЗ зможе розглянути це питання лише тоді, коли більша частина населення отримають щеплення і не буде ризику поширення інфекції.Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю "Українській правді" , опублікованому 29 липня."Ні, ми поки такого не розглядаємо (скасування масок для вакцинованих – ред.). Хочу повернутись до того рішення Центру контролю та профілактики хвороб – попри те, що вони справді спочатку давали таку рекомендацію, потім вони внесли корективи та обмеження щодо носіння масок. І зараз вони повертаються до базових вимог, бо справді маски є обов’язковими за недостатнього рівня охоплення щеплень", — зауважив санлікар.За його словами, у МОЗ можуть розглянути питання скасування масок лише тоді, коли більша частина населення буде провакцинованою і коли буде гарантія, "що жодна людина, яка знімає маску в публічному місці або місці скупчення людей, не має ризику передати інфекцію".Кузін також підтвердив, що осінь і зиму українці проведуть у масковому режимі."Я впевнений, що всі вже звикли і мають лайфхаки, як їх треба носити. І тут є ще один плюс – восени нас не оминуть гострі респіраторні вірусні інфекції, ми також будемо стикатися з вірусом грипу. Тому маска буде захищати не лише від ковіду”, — зауважив заступник глави МОЗ.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію