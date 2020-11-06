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Чи скасують в Україні масковий режим для вакцинованих

Чи скасують в Україні масковий режим для вакцинованих
Міністерство охорони здоров'я наразі не розглядає варіантів скасування маскового режиму для вакцинованих від коронавірусу українців. МОЗ зможе розглянути це питання лише тоді, коли більша частина населення отримають щеплення і не буде ризику поширення інфекції.

Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю "Українській правді", опублікованому 29 липня.

"Ні, ми поки такого не розглядаємо (скасування масок для вакцинованих – ред.). Хочу повернутись до того рішення Центру контролю та профілактики хвороб – попри те, що вони справді спочатку давали таку рекомендацію, потім вони внесли корективи та обмеження щодо носіння масок. І зараз вони повертаються до базових вимог, бо справді маски є обов’язковими за недостатнього рівня охоплення щеплень", — зауважив санлікар.

За його словами, у МОЗ можуть розглянути питання скасування масок лише тоді, коли більша частина населення буде провакцинованою і коли буде гарантія, "що жодна людина, яка знімає маску в публічному місці або місці скупчення людей, не має ризику передати інфекцію".

Кузін також підтвердив, що осінь і зиму українці проведуть у масковому режимі.

"Я впевнений, що всі вже звикли і мають лайфхаки, як їх треба носити. І тут є ще один плюс – восени нас не оминуть гострі респіраторні вірусні інфекції, ми також будемо стикатися з вірусом грипу. Тому маска буде захищати не лише від ковіду”, — зауважив заступник глави МОЗ.

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Теги: маски, вакцинування, Україна
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