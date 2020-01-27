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Лучан запрошують на нічний показ хітової комедії під відкритим небом

Лучан запрошують на нічний показ хітової комедії під відкритим небом
Лучани та гості міста мають можливість наслодитися переглядом кіно під відкритим небом. На стадіоні ВНУ пройде безплатний кінопоказ хітової комедії Антоніо Лукіча «Мої думки тихі».

Про це повідомляє Молодіжний центр Волині на своїй сторінці у Фейсбуці.

Можна з собою брати пледи, вхід - безкоштовний. Кінопоказ відбудеться 31 липня о 21:00 на нічному кіноперегляді просто неба на стадіоні ВНУ на вулиці На Таборищі, 2.

До слова, за версією The Village Україна, «Мої думки тихі» - один з трьох головних фільмів 2019 року. Українська трагікомедія українського режисера Антоніо Лукіча 2019 року для якого вона стала дебютною повнометражною художньою стрічкою.

Зареєструватися, щоб забронювати місце, можна за посиланням.

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Теги: фільм, Луцьк, нічний перегляд, кіноперегляд
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