Лучан запрошують на нічний показ хітової комедії під відкритим небом





Про це повідомляє Молодіжний центр Волині на своїй



Можна з собою брати пледи, вхід - безкоштовний. Кінопоказ відбудеться 31 липня о 21:00 на нічному кіноперегляді просто неба на стадіоні ВНУ на вулиці На Таборищі, 2.



До слова, за версією The Village Україна, «Мої думки тихі» - один з трьох головних фільмів 2019 року. Українська трагікомедія українського режисера Антоніо Лукіча 2019 року для якого вона стала дебютною повнометражною художньою стрічкою.



Зареєструватися, щоб забронювати місце, можна за

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