Синоптик розповіла, якою буде погода в останні дні липня

І сьогодні, й завтра Україною пройде атмосферний фронт. Це означає періодичні короткочасні грозові дощі.Про це повідомляє на своїй сторінці у фейсбуціЗа словами синоптика, західні області 30-го липня уникнуть суттєвих опадів. Температура повітря в Україні залишається високою."Проте, оскільки фронт - холодний, то в його тилу градуси трохи "присядуть". Очікується +26+30 градусів. Але Схід та Південь України, а також Дніпро з районами втримуватимуть спеку, +30+34 градуси", - зауважила вона.У Києві завтра також температура повітря ненабагато знизиться. Протягом дня передбачається +27+29, місцями до +30 градусів. У столиці дощ з грозою передбачається сьогодні ввечері, 29-го липня, та найближчої ночі 30-го липня.Завтра, 30 липня, вдень ймовірність опадів поменшає.До кінця тижня спека все ж домінуватиме в Україні. Відчутне зниження температури повітря прийде 2-го серпня у західні області, а 3-го серпня на більшу частину нашої території. Проте Схід та Південь ще міцно триматимуть в себе гаряче повітря.