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Синоптик розповіла, якою буде погода в останні дні липня

Синоптик розповіла, якою буде погода в останні дні липня
І сьогодні, й завтра Україною пройде атмосферний фронт. Це означає періодичні короткочасні грозові дощі.

Про це повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці Наталка Діденко.

За словами синоптика, західні області 30-го липня уникнуть суттєвих опадів. Температура повітря в Україні залишається високою.

"Проте, оскільки фронт - холодний, то в його тилу градуси трохи "присядуть". Очікується +26+30 градусів. Але Схід та Південь України, а також Дніпро з районами втримуватимуть спеку, +30+34 градуси", - зауважила вона.

У Києві завтра також температура повітря ненабагато знизиться. Протягом дня передбачається +27+29, місцями до +30 градусів. У столиці дощ з грозою передбачається сьогодні ввечері, 29-го липня, та найближчої ночі 30-го липня.

Завтра, 30 липня, вдень ймовірність опадів поменшає.

До кінця тижня спека все ж домінуватиме в Україні. Відчутне зниження температури повітря прийде 2-го серпня у західні області, а 3-го серпня на більшу частину нашої території. Проте Схід та Південь ще міцно триматимуть в себе гаряче повітря.

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Теги: погода, синоптик, липень, Україна
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