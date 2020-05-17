Синоптик розповіла, якою буде погода в останні дні липня
Сьогодні, 14:13
І сьогодні, й завтра Україною пройде атмосферний фронт. Це означає періодичні короткочасні грозові дощі.
Про це повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці Наталка Діденко.
За словами синоптика, західні області 30-го липня уникнуть суттєвих опадів. Температура повітря в Україні залишається високою.
"Проте, оскільки фронт - холодний, то в його тилу градуси трохи "присядуть". Очікується +26+30 градусів. Але Схід та Південь України, а також Дніпро з районами втримуватимуть спеку, +30+34 градуси", - зауважила вона.
У Києві завтра також температура повітря ненабагато знизиться. Протягом дня передбачається +27+29, місцями до +30 градусів. У столиці дощ з грозою передбачається сьогодні ввечері, 29-го липня, та найближчої ночі 30-го липня.
Завтра, 30 липня, вдень ймовірність опадів поменшає.
До кінця тижня спека все ж домінуватиме в Україні. Відчутне зниження температури повітря прийде 2-го серпня у західні області, а 3-го серпня на більшу частину нашої території. Проте Схід та Південь ще міцно триматимуть в себе гаряче повітря.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: В Україну йде різке похолодання
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Про це повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці Наталка Діденко.
За словами синоптика, західні області 30-го липня уникнуть суттєвих опадів. Температура повітря в Україні залишається високою.
"Проте, оскільки фронт - холодний, то в його тилу градуси трохи "присядуть". Очікується +26+30 градусів. Але Схід та Південь України, а також Дніпро з районами втримуватимуть спеку, +30+34 градуси", - зауважила вона.
У Києві завтра також температура повітря ненабагато знизиться. Протягом дня передбачається +27+29, місцями до +30 градусів. У столиці дощ з грозою передбачається сьогодні ввечері, 29-го липня, та найближчої ночі 30-го липня.
Завтра, 30 липня, вдень ймовірність опадів поменшає.
До кінця тижня спека все ж домінуватиме в Україні. Відчутне зниження температури повітря прийде 2-го серпня у західні області, а 3-го серпня на більшу частину нашої території. Проте Схід та Південь ще міцно триматимуть в себе гаряче повітря.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: В Україну йде різке похолодання
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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