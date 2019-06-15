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Відома реперка Alyona Alyona виступить на сцені фестивалю «Княжий»

Відома реперка Alyona Alyona виступить на сцені фестивалю «Княжий»
На головній сцені фестивалю «Княжий», котрий цьогоріч вже вчетверте відбудеться поблизу міста Володимира, виступить відома україська реперка Alyona Alyona.

Про це повідомили організатори заходу на офіційній сторінці у фейсбуці.

"Найнеочікуваніша і така запальна аlyona аlyona виступить на головній сцені фестивалю “Княжий”. Так-так, це саме вона гучно і стрімко увірвалася на українську сцену, підчепила всіх на гачок гостросоціальних текстів та міцних бітів та написала з десяток хітів, а тепер буде підкорювати ваші серця на Княжому!", - йдеться у повідомленні.

Зауважимо, цьогоріч "Княжий" відбудеться 21 та 22 серпня в парку села Заріччя, що поблизу Володимира-Волинського.


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Теги: фестиваль, Княжий, Володимир-Волинський, Alyona Alyona
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