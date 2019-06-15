Відома реперка Alyona Alyona виступить на сцені фестивалю «Княжий»
Сьогодні, 13:48
На головній сцені фестивалю «Княжий», котрий цьогоріч вже вчетверте відбудеться поблизу міста Володимира, виступить відома україська реперка Alyona Alyona.
Про це повідомили організатори заходу на офіційній сторінці у фейсбуці.
"Найнеочікуваніша і така запальна аlyona аlyona виступить на головній сцені фестивалю “Княжий”. Так-так, це саме вона гучно і стрімко увірвалася на українську сцену, підчепила всіх на гачок гостросоціальних текстів та міцних бітів та написала з десяток хітів, а тепер буде підкорювати ваші серця на Княжому!", - йдеться у повідомленні.
Зауважимо, цьогоріч "Княжий" відбудеться 21 та 22 серпня в парку села Заріччя, що поблизу Володимира-Волинського.
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Про це повідомили організатори заходу на офіційній сторінці у фейсбуці.
"Найнеочікуваніша і така запальна аlyona аlyona виступить на головній сцені фестивалю “Княжий”. Так-так, це саме вона гучно і стрімко увірвалася на українську сцену, підчепила всіх на гачок гостросоціальних текстів та міцних бітів та написала з десяток хітів, а тепер буде підкорювати ваші серця на Княжому!", - йдеться у повідомленні.
Зауважимо, цьогоріч "Княжий" відбудеться 21 та 22 серпня в парку села Заріччя, що поблизу Володимира-Волинського.
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