«Укрзалізниця» додала онлайн-табло Ковеля до чат-бота





Зазначають, що це дозволить пасажирам прямо у Viber та Telegram подивитись весь розклад найближчих рейсів та підписатися на сповіщення про час та колію прибуття бажаного потяга. Для цього треба перейти в



Нагадаємо, чат-бот Укрзалізниці дає можливість купувати квитки зручно та без комісій на поїзди Інтерсіті+. На додачу до цього Укрзалізниця у партнерстві з Visa запустила акцію: до кінця літа квитки на поїзди Інтерсіті+ при купівлі через чат-бот дешевші на 10% за рахунок повернення частини вартості квитка! З моменту запуску акції кешбеки отримали вже близько 100 пасажирів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Укрзалізниця додала онлайн-табло вокзалів Одеси, Львова, Дніпра, Ковеля та Кривого Рогу до офіційного чат-бота. Ще низку вокзалів планується підключити до кінця року, - інформують у пресслужбі компанії.Зазначають, що це дозволить пасажирам прямо у Viber та Telegram подивитись весь розклад найближчих рейсів та підписатися на сповіщення про час та колію прибуття бажаного потяга. Для цього треба перейти в чат-бот , обрати розділ «Онлайн-табло», вибрати місто та поїзд — усе інше бот зробить самостійно.Нагадаємо, чат-бот Укрзалізниці дає можливість купувати квитки зручно та без комісій на поїзди Інтерсіті+. На додачу до цього Укрзалізниця у партнерстві з Visa запустила акцію: до кінця літа квитки на поїзди Інтерсіті+ при купівлі через чат-бот дешевші на 10% за рахунок повернення частини вартості квитка! З моменту запуску акції кешбеки отримали вже близько 100 пасажирів.

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