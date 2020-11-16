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«Укрзалізниця» додала онлайн-табло Ковеля до чат-бота

«Укрзалізниця» додала онлайн-табло Ковеля до чат-бота
Укрзалізниця додала онлайн-табло вокзалів Одеси, Львова, Дніпра, Ковеля та Кривого Рогу до офіційного чат-бота. Ще низку вокзалів планується підключити до кінця року, - інформують у пресслужбі компанії.

Зазначають, що це дозволить пасажирам прямо у Viber та Telegram подивитись весь розклад найближчих рейсів та підписатися на сповіщення про час та колію прибуття бажаного потяга. Для цього треба перейти в чат-бот, обрати розділ «Онлайн-табло», вибрати місто та поїзд — усе інше бот зробить самостійно.

Нагадаємо, чат-бот Укрзалізниці дає можливість купувати квитки зручно та без комісій на поїзди Інтерсіті+. На додачу до цього Укрзалізниця у партнерстві з Visa запустила акцію: до кінця літа квитки на поїзди Інтерсіті+ при купівлі через чат-бот дешевші на 10% за рахунок повернення частини вартості квитка! З моменту запуску акції кешбеки отримали вже близько 100 пасажирів.


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Теги: Укрзалізниця, онлай-табло, Ковель
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