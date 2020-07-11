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Жінка народила у потязі «Київ-Ужгород»: дитина – у реанімації

Жінка народила у потязі «Київ-Ужгород»: дитина – у реанімації
Дитина, яка народилася прямо у вагоні потяга "Київ-Ужгород", наразі перебуває у важкому стані в реанімації.

Про це Суспільному повідомила мати новонародженого хлопчика.

25 липня у пасажирки потяга №81 прямо під час поїздки почалися пологи. Провідник надав жінці допомогу, пізніше працівники повідомили диспетчерів найближчої станції у Тернополі та викликали швидку допомогу. Породілля та немовля перебували у Тернопільському обласному клінічному перинатальному центрі під наглядом лікарів.

Дитину доставили до Закарпатської обласної дитячої лікарні 28 липня, — повідомила медична директорка закладу Магдалина Семеняк. Детальніше про ситуацію розповісти лікарка не може, оскільки мати хлопчика заборонила розголошувати інформацію про його стан.

Головне фото - ілюстративне

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Теги: пологи, породілля, потяг
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