Жінка народила у потязі «Київ-Ужгород»: дитина – у реанімації
Сьогодні, 14:25
Дитина, яка народилася прямо у вагоні потяга "Київ-Ужгород", наразі перебуває у важкому стані в реанімації.
Про це Суспільному повідомила мати новонародженого хлопчика.
25 липня у пасажирки потяга №81 прямо під час поїздки почалися пологи. Провідник надав жінці допомогу, пізніше працівники повідомили диспетчерів найближчої станції у Тернополі та викликали швидку допомогу. Породілля та немовля перебували у Тернопільському обласному клінічному перинатальному центрі під наглядом лікарів.
Дитину доставили до Закарпатської обласної дитячої лікарні 28 липня, — повідомила медична директорка закладу Магдалина Семеняк. Детальніше про ситуацію розповісти лікарка не може, оскільки мати хлопчика заборонила розголошувати інформацію про його стан.
Головне фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Суспільному повідомила мати новонародженого хлопчика.
25 липня у пасажирки потяга №81 прямо під час поїздки почалися пологи. Провідник надав жінці допомогу, пізніше працівники повідомили диспетчерів найближчої станції у Тернополі та викликали швидку допомогу. Породілля та немовля перебували у Тернопільському обласному клінічному перинатальному центрі під наглядом лікарів.
Дитину доставили до Закарпатської обласної дитячої лікарні 28 липня, — повідомила медична директорка закладу Магдалина Семеняк. Детальніше про ситуацію розповісти лікарка не може, оскільки мати хлопчика заборонила розголошувати інформацію про його стан.
Головне фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Жінка народила у потязі «Київ-Ужгород»: дитина – у реанімації
Сьогодні, 14:25
Синоптик розповіла, якою буде погода в останні дні липня
Сьогодні, 14:13
«Укрзалізниця» додала онлайн-табло Ковеля до чат-бота
Сьогодні, 14:00
У Луцьку хочуть об'єднати земельні ділянки під Старим ринком
Сьогодні, 13:42