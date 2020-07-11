Жінка народила у потязі «Київ-Ужгород»: дитина – у реанімації





Про це



25 липня у пасажирки потяга №81 прямо під час поїздки почалися пологи. Провідник надав жінці допомогу, пізніше працівники повідомили диспетчерів найближчої станції у Тернополі та викликали швидку допомогу. Породілля та немовля перебували у Тернопільському обласному клінічному перинатальному центрі під наглядом лікарів.



Дитину доставили до Закарпатської обласної дитячої лікарні 28 липня, — повідомила медична директорка закладу Магдалина Семеняк. Детальніше про ситуацію розповісти лікарка не може, оскільки мати хлопчика заборонила розголошувати інформацію про його стан.



Головне фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дитина, яка народилася прямо у вагоні потяга "Київ-Ужгород", наразі перебуває у важкому стані в реанімації.Про це Суспільному повідомила мати новонародженого хлопчика.25 липня у пасажирки потяга №81 прямо під час поїздки почалися пологи. Провідник надав жінці допомогу, пізніше працівники повідомили диспетчерів найближчої станції у Тернополі та викликали швидку допомогу. Породілля та немовля перебували у Тернопільському обласному клінічному перинатальному центрі під наглядом лікарів.Дитину доставили до Закарпатської обласної дитячої лікарні 28 липня, — повідомила медична директорка закладу. Детальніше про ситуацію розповісти лікарка не може, оскільки мати хлопчика заборонила розголошувати інформацію про його стан.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію