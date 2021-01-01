Якою буде погода на Волині та у Луцьку зокрема у п'ятницю, 30 липня
Сьогодні, 20:00
У п'ятницю, 30 липня, на території Волинської області синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без опадів.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології у фейсбуці.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 14-19⁰, вдень - 24-29⁰.
У Луцьку 30 липня також прогнозують мінливу хмарність. Без опадів.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься у межах 16-18⁰, вдень - 26-28⁰.
30 липня відзначають день пам'яті великомучениці Марини (Маргарити). У цей час можна спостерігати зорі з пазорями (голубими спалахами блискавиць). Як правило, липень відходить з грозами. Не даремно у ці дні спостерігали за погодою: за народною прикметою, осінь буде такою, як два останніх дня липня.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології у фейсбуці.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 14-19⁰, вдень - 24-29⁰.
У Луцьку 30 липня також прогнозують мінливу хмарність. Без опадів.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься у межах 16-18⁰, вдень - 26-28⁰.
30 липня відзначають день пам'яті великомучениці Марини (Маргарити). У цей час можна спостерігати зорі з пазорями (голубими спалахами блискавиць). Як правило, липень відходить з грозами. Не даремно у ці дні спостерігали за погодою: за народною прикметою, осінь буде такою, як два останніх дня липня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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