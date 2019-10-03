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Еліна Світоліна програла у півфіналі Олімпіади

Еліна Світоліна програла у півфіналі Олімпіади
Перша ракетка України Еліна Світоліна не змогла пройти до фіналу змагань з тенісу Олімпіади в Токіо. Про це пише ВВС Україна.

У півфінальному поєдинку вона програла чеській спортсменці Маркеті Вондроушовій: 3:6, 1:6. Чеська тенісистка перехопила ініціативу ще в середині першого сету і відтоді не віддавала перевагу.

У фіналі переможниця зіграє з Беліндою Бенчич - 24-річною тенісисткою словацького походження зі Швейцарії.

Еліна Світоліна матиме шанс на бронзу у поєдинку за третє місце. Там вона зіграє з представницею Казахстану Оленою Рибакіною.

До Олімпійських ігор Еліна Світоліна та Маркета Вондроушова на кортах зустрічалися чотири рази. Тричі українка виграла, але останній поєдинок у вересні 2020 року програла Вондроушовій.


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Теги: Еліна Світоліна, теніс, Олімпіада-2020
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