Еліна Світоліна програла у півфіналі Олімпіади

Еліна Світоліна не змогла пройти до фіналу змагань з тенісу Олімпіади в Токіо. Про це пише



У півфінальному поєдинку вона програла чеській спортсменці Маркеті Вондроушовій: 3:6, 1:6. Чеська тенісистка перехопила ініціативу ще в середині першого сету і відтоді не віддавала перевагу.



У фіналі переможниця зіграє з Беліндою Бенчич - 24-річною тенісисткою словацького походження зі Швейцарії.



Еліна Світоліна матиме шанс на бронзу у поєдинку за третє місце. Там вона зіграє з представницею Казахстану Оленою Рибакіною.



До Олімпійських ігор Еліна Світоліна та Маркета Вондроушова на кортах зустрічалися чотири рази. Тричі українка виграла, але останній поєдинок у вересні 2020 року програла Вондроушовій.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Перша ракетка Українине змогла пройти до фіналу змагань з тенісу Олімпіади в Токіо. Про це пише ВВС Україна. У півфінальному поєдинку вона програла чеській спортсменці: 3:6, 1:6. Чеська тенісистка перехопила ініціативу ще в середині першого сету і відтоді не віддавала перевагу.У фіналі переможниця зіграє з- 24-річною тенісисткою словацького походження зі Швейцарії.Еліна Світоліна матиме шанс на бронзу у поєдинку за третє місце. Там вона зіграє з представницею КазахстануДо Олімпійських ігор Еліна Світоліна та Маркета Вондроушова на кортах зустрічалися чотири рази. Тричі українка виграла, але останній поєдинок у вересні 2020 року програла Вондроушовій.

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