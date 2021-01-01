вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Попросили цигарку, а потім побили та обікрали: на Волині спіймали зловмисників

Попросили цигарку, а потім побили та обікрали: на Волині спіймали зловмисників
У селищі Олика правоохоронці затримали двох злочинців, які побили та пограбували місцевого жителя.

Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Сьогодні, 29 липня, вночі двоє невідомих на вулиці у селищі Олика напали на 32-річного місцевого жителя. Під приводом запалити цигарку зловмисники побили потерпілого та відібрали у нього мобільний телефон і смарт-годинник.

Для пошуків зловмисників залучили кінологів та службову собаку. Поліцейські за гарячими слідами встановили та затримали правопорушників. Ними виявилися двоє жителів Луцького району – 23 та 17 років. До слова, старший раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності

Викрадені речі вилучили.

Нині вирішують питання про оголошення їм підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України, та обрання запобіжного заходу.

За вчинення грабежу затриманим загрожує від чотирьох до шести років позбавлення волі. Триває слідство.

Попросили цигарку, а потім побили та обікрали: на Волині спіймали зловмисників

Попросили цигарку, а потім побили та обікрали: на Волині спіймали зловмисників

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Олика, крадіжка, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Попросили цигарку, а потім побили та обікрали: на Волині спіймали зловмисників
Сьогодні, 15:56
Зеленський переніс дату святкування Дня молоді
Сьогодні, 15:40
У Луцьку планують відремонтувати проспект Соборності майже за 28 мільйонів
Сьогодні, 15:14
Еліна Світоліна програла у півфіналі Олімпіади
Сьогодні, 14:54
Назвали причину пожежі у Володимирі-Волинському. ФОТО
Сьогодні, 14:46
Схожі новини
Волинянин обікрав пенсіонерку Волинянин обікрав пенсіонерку
17 червень, 20:42
Волинська поліція розшукує зловмисника. ФОТО Волинська поліція розшукує зловмисника. ФОТО
17 червень, 15:02
На Волині злодійка обікрала магазин На Волині злодійка обікрала магазин
24 травень, 12:44
Гроші, велосипед та металобрухт: на Волині за минулу добу розкрили дві крадіжки Гроші, велосипед та металобрухт: на Волині за минулу добу розкрили дві крадіжки
11 травень, 14:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку знесуть пам’ятник Бандері перед РАЦСом. ВІДЕО
28 липень, 11:41
 1
Попросили цигарку, а потім побили та обікрали: на Волині спіймали зловмисників
Сьогодні, 15:56
 0
Зеленський переніс дату святкування Дня молоді
Сьогодні, 15:40
 0
У Луцьку планують відремонтувати проспект Соборності майже за 28 мільйонів
Сьогодні, 15:14
 0
Еліна Світоліна програла у півфіналі Олімпіади
Сьогодні, 14:54
 0
Медіа
відео
1/8