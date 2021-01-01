Попросили цигарку, а потім побили та обікрали: на Волині спіймали зловмисників





Про це



Сьогодні, 29 липня, вночі двоє невідомих на вулиці у селищі Олика напали на 32-річного місцевого жителя. Під приводом запалити цигарку зловмисники побили потерпілого та відібрали у нього мобільний телефон і смарт-годинник.



Для пошуків зловмисників залучили кінологів та службову собаку. Поліцейські за гарячими слідами встановили та затримали правопорушників. Ними виявилися двоє жителів Луцького району – 23 та 17 років. До слова, старший раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності



Викрадені речі вилучили.



Нині вирішують питання про оголошення їм підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України, та обрання запобіжного заходу.



За вчинення грабежу затриманим загрожує від чотирьох до шести років позбавлення волі. Триває слідство.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селищі Олика правоохоронці затримали двох злочинців, які побили та пограбували місцевого жителя.Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Сьогодні, 29 липня, вночі двоє невідомих на вулиці у селищі Олика напали на 32-річного місцевого жителя. Під приводом запалити цигарку зловмисники побили потерпілого та відібрали у нього мобільний телефон і смарт-годинник.Для пошуків зловмисників залучили кінологів та службову собаку. Поліцейські за гарячими слідами встановили та затримали правопорушників. Ними виявилися двоє жителів Луцького району – 23 та 17 років. До слова, старший раніше вже притягувався до кримінальної відповідальностіВикрадені речі вилучили.Нині вирішують питання про оголошення їм підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України, та обрання запобіжного заходу.За вчинення грабежу затриманим загрожує від чотирьох до шести років позбавлення волі. Триває слідство.

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