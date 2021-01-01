Підприємство отримало зайві 2,6 мільйона: чиновника Волинської ОДА судитимуть за службову недбалість

Перед судом постане посадовець одного з відділів управління капітального будівництва департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської обласної державної адміністрації за службу недбалость, що спричинила тяжкі наслідки державним інтересам.Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.Слідство встановило, що чиновник здійснював технічний нагляд за станом та якістю робіт із ремонту дороги місцевого значення у Володимир-Волинському районі, які виконувало одне з волинських підприємств згідно з укладеним із Волинською ОДА договором.Ціна договору становила майже 5,6 мільйона гривень. Здійснюючи нагляд, посадовець без будь-якої перевірки достовірності внесених відомостей підписав підроблені директором підприємства-підрядника документи про обсяги і вартість виконаних робіт. Завдяки цьому на рахунки підприємства було зайво перераховано понад 2,6 мільйона гривень.І тепер за службову недбалість чиновник відповідатиме перед судом.Директора підприємства-підрядника, як уже відомо волинянам, обвинувачують у службовому підробленні й привласненні чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем (ч.1 ст. 366, ч.5 ст. 191 КК України).Міру покарання обом обвинуваченим визначить суд.