На подвір'ї волинянина знайшли незаконно зрубану деревину: він постане перед судом
Сьогодні, 16:30
Двоє волинян постануть перед судом за злочини проти довкілля.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.
Один із них, 63-річний житель села Красноволя Луцького району, постане перед судом за зберігання незаконно зрубаних дерев. На подвір'ї його домоволодіння правоохоронці виявили незаконно зрубану деревину.
Протиправними діями волинянина інтересам держави в особі Державного підприємства «Колківське лісове господарство» завдано істотну шкоду на суму понад 31 тисяча гривень.
Другий обвинувачений – 20-річний житель села Грем’яче Луцького району, відповідатиме перед судом за незаконну порубку дерев.
Удень 09 липня 2021 року він, не маючи лісорубного квитка, зрізав сосни, завдавши ДП "Цуманське лісове господарство" матеріальну шкоду на суму понад 25 тисяч гривень.
Фото - ілюстративне
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Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.
Один із них, 63-річний житель села Красноволя Луцького району, постане перед судом за зберігання незаконно зрубаних дерев. На подвір'ї його домоволодіння правоохоронці виявили незаконно зрубану деревину.
Протиправними діями волинянина інтересам держави в особі Державного підприємства «Колківське лісове господарство» завдано істотну шкоду на суму понад 31 тисяча гривень.
Другий обвинувачений – 20-річний житель села Грем’яче Луцького району, відповідатиме перед судом за незаконну порубку дерев.
Удень 09 липня 2021 року він, не маючи лісорубного квитка, зрізав сосни, завдавши ДП "Цуманське лісове господарство" матеріальну шкоду на суму понад 25 тисяч гривень.
Фото - ілюстративне
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