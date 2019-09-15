Як на Волині виготовляли цеглу на початку ХХ століття. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 16:40
У мережжі опублікували світлину, як у селі Несухоїжі (тепер село Тойкут) Ковельського району виготовляли цеглу більше ніж століття тому.
Ретрофото розмістили на сторінці Центру дослідження і відродження Волині у фейсбуці.
На фотографії зображений процес виготовлення цегли на початку ХХ століття.
Джерело фото: Галина Марчук-Футала.
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Ретрофото розмістили на сторінці Центру дослідження і відродження Волині у фейсбуці.
На фотографії зображений процес виготовлення цегли на початку ХХ століття.
Джерело фото: Галина Марчук-Футала.
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