вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Як на Волині виготовляли цеглу на початку ХХ століття. РЕТРОФОТО

Як на Волині виготовляли цеглу на початку ХХ століття. РЕТРОФОТО
У мережжі опублікували світлину, як у селі Несухоїжі (тепер село Тойкут) Ковельського району виготовляли цеглу більше ніж століття тому.

Ретрофото розмістили на сторінці Центру дослідження і відродження Волині у фейсбуці.

На фотографії зображений процес виготовлення цегли на початку ХХ століття.

Джерело фото: Галина Марчук-Футала.

Як на Волині виготовляли цеглу на початку ХХ століття. РЕТРОФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковельський район, ретрофото
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Для працюючих – це значна сума»: клепачівці скаржаться на здорожчання проїзду до Луцька. ФОТО
Сьогодні, 17:14
Повалені дерева, пошкоджений будинок і зупинка: у районі на Волині буревій наробив лиха. ФОТО
Сьогодні, 17:00
Як на Волині виготовляли цеглу на початку ХХ століття. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 16:40
На подвір'ї волинянина знайшли незаконно зрубану деревину: він постане перед судом
Сьогодні, 16:30
У Луцьку створять центр для безпритульних та колишніх в’язнів
Сьогодні, 16:27
Схожі новини
Волинське село на світлинах сторічної давності. РЕТРОФОТО Волинське село на світлинах сторічної давності. РЕТРОФОТО
15 вересень, 2019, 20:18
Показали унікальне фото неіснуючого луцького костелу та монастиря Показали унікальне фото неіснуючого луцького костелу та монастиря
23 липень, 10:40
Незаконні рубки лісу та підроблення документів: службовій особі підприємства на Волині оголосили підозру Незаконні рубки лісу та підроблення документів: службовій особі підприємства на Волині оголосили підозру
14 липень, 19:17
У Ковельському районі негода повалила дерева і затопила городи У Ковельському районі негода повалила дерева і затопила городи
05 липень, 12:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку знесуть пам’ятник Бандері перед РАЦСом. ВІДЕО
28 липень, 11:41
 1
У Польщі українка двічі намагалися втопитися в одному й тому ж озері
Сьогодні, 17:31
 0
На Волині зникла матір з двома дітьми. ФОТО
Сьогодні, 17:25
 0
«Для працюючих – це значна сума»: клепачівці скаржаться на здорожчання проїзду до Луцька. ФОТО
Сьогодні, 17:14
 0
Повалені дерева, пошкоджений будинок і зупинка: у районі на Волині буревій наробив лиха. ФОТО
Сьогодні, 17:00
 0
Медіа
відео
1/8