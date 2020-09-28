Повалені дерева, пошкоджений будинок і зупинка: у районі на Волині буревій наробив лиха. ФОТО

Зранку 29 липня буревій наробив лиха в двох селах Шацької селищної територіальної громади: Голядин та Смоляри-Світязькі.Внаслідок шквального вітру були повалені і вирвані з коренем дерева, обірвані електропроводи, пошкоджено автобусну зупинку та житловий будинок у Смолярах-Світязьких. На щастя, ніхто з людей під час негоди не постраждав, - йдеться на сайті громади.Щоб оглянути масштаби наслідків стихійного лиха, до ліквідації яких відразу долучилися місцеві жителі, на місце події виїхали Сергій Карпук, Шацький селищний голова, Людмила Єрофєєва, заступник селищного голови, представники ДП «Шацьке УДЛГ» та служби з надзвичайних ситуацій. Очільник громади оперативно скликав та провів засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. З метою обстеження, виявлення та ліквідації наслідків стихії комісія вирішила утворити робочу групу, якій доручили провести розрахунок збитків від наслідків надзвичайної ситуації та за результатами обстеження скласти відповідні акти.В післяобідню пору в постраждалі населені пункти направили членів робочої групи, рятувальників, працівників ДП «Шацьке УДЛГ», Шацького національного природного парку, які працюватимуть над відновленням проїздів, різатимуть і відтягатимуть з допомогою техніки повалені дерева. Відразу після стихії в знеструмлених населених пунктах почали працювати і представники структурного підрозділу ПАТ «Волиньобленерго», щоб відновити постачання електроенергії.Очільник громади наголосив, що селищна рада не залишить людей сам на сам з бідою, спільними зусиллями наслідки негоди ліквідують, в тому числі нададуть посильну допомогу на відновлення постраждалого будинку.