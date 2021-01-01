У Польщі українка двічі намагалися втопитися в одному й тому ж озері





Як пoвідoмляє



Однак на цьому історія не закінчилася. Двома днями пізніше (26 липня), ця ж жінка знову з'явилася на озері. Вона знову зайшла у воду в одязі, тільки тепер в ще більш глибоке місце. Рятувальники й цього разу витягли громадянку України на берег й передали бригаді “швидкої”. Після цього інцидентом зацікавилася поліція міста Бродно, яка розпочала розслідування й намагатиметься встановити причини поведінки українки.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 50-річна громадянка України двічі пробувала втопитися в одному й тому ж озері, але їй двічі завадили рятувальники.Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на czasbrodnicy.pl, жінка минулої суботи в одязі та під впливом випитого алкоголю зайшла в озеро Ніске Бродно (Niskie Brodno) на серйозну глибину. Це вчасно помітили рятувальники, які швидко кинулися до води та витягли українку на берег. Подію вони розцінили як спробу самогубства.Однак на цьому історія не закінчилася. Двома днями пізніше (26 липня), ця ж жінка знову з'явилася на озері. Вона знову зайшла у воду в одязі, тільки тепер в ще більш глибоке місце. Рятувальники й цього разу витягли громадянку України на берег й передали бригаді “швидкої”. Після цього інцидентом зацікавилася поліція міста Бродно, яка розпочала розслідування й намагатиметься встановити причини поведінки українки.

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