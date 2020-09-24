На Волині зникла матір з двома дітьми. ФОТО

Кирилюк Ніну Федорівну 30 вересня 1991 року народження, жительку селища Любешів, та її двох дітей.



Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.



Як зазначають у поліції, сьогодні жінка покинула місце проживання з двома дітьми (4-річним хлопчиком та 3-річною дівчинкою). Де вони знаходяться зараз - невідомо.



Востаннє розшукуваних бачили у місті Луцьку.



Прикмети матері: на зріст 170 см, волосся чорне, довге.



Поліцейські звертаються до громадян, яким відома інформація про місце перебування розшукуванних, невідкладно зателефонувати до поліції за номерами телефонів: 0689475307, 0675872545 або 102.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Співробітники поліції області розшукують30 вересня 1991 року народження, жительку селища Любешів, та її двох дітей.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Як зазначають у поліції, сьогодні жінка покинула місце проживання з двома дітьми (4-річним хлопчиком та 3-річною дівчинкою). Де вони знаходяться зараз - невідомо.Востаннє розшукуваних бачили у місті Луцьку.на зріст 170 см, волосся чорне, довге.Поліцейські звертаються до громадян, яким відома інформація про місце перебування розшукуванних, невідкладно зателефонувати до поліції за номерами телефонів:або 102.

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