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На Волині зникла матір з двома дітьми. ФОТО

На Волині зникла матір з двома дітьми. ФОТО
Співробітники поліції області розшукують Кирилюк Ніну Федорівну 30 вересня 1991 року народження, жительку селища Любешів, та її двох дітей.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Як зазначають у поліції, сьогодні жінка покинула місце проживання з двома дітьми (4-річним хлопчиком та 3-річною дівчинкою). Де вони знаходяться зараз - невідомо.

Востаннє розшукуваних бачили у місті Луцьку.

Прикмети матері: на зріст 170 см, волосся чорне, довге.

Поліцейські звертаються до громадян, яким відома інформація про місце перебування розшукуванних, невідкладно зателефонувати до поліції за номерами телефонів: 0689475307, 0675872545 або 102.

На Волині зникла матір з двома дітьми. ФОТО


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Теги: Волинь, пошук, матір
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