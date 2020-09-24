На Волині зникла матір з двома дітьми. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 17:25
Співробітники поліції області розшукують Кирилюк Ніну Федорівну 30 вересня 1991 року народження, жительку селища Любешів, та її двох дітей.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Як зазначають у поліції, сьогодні жінка покинула місце проживання з двома дітьми (4-річним хлопчиком та 3-річною дівчинкою). Де вони знаходяться зараз - невідомо.
Востаннє розшукуваних бачили у місті Луцьку.
Прикмети матері: на зріст 170 см, волосся чорне, довге.
Поліцейські звертаються до громадян, яким відома інформація про місце перебування розшукуванних, невідкладно зателефонувати до поліції за номерами телефонів: 0689475307, 0675872545 або 102.
ОНОВЛЕНО:
Станом на 18:20 жінку та її дітей розшукали у Луцьку. Їхньому життю та здоров'ю нічого не загрожує.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Як зазначають у поліції, сьогодні жінка покинула місце проживання з двома дітьми (4-річним хлопчиком та 3-річною дівчинкою). Де вони знаходяться зараз - невідомо.
Востаннє розшукуваних бачили у місті Луцьку.
Прикмети матері: на зріст 170 см, волосся чорне, довге.
Поліцейські звертаються до громадян, яким відома інформація про місце перебування розшукуванних, невідкладно зателефонувати до поліції за номерами телефонів: 0689475307, 0675872545 або 102.
ОНОВЛЕНО:
Станом на 18:20 жінку та її дітей розшукали у Луцьку. Їхньому життю та здоров'ю нічого не загрожує.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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