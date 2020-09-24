На Волині зникла матір з двома дітьми. ОНОВЛЕНО

Співробітники поліції області розшукують30 вересня 1991 року народження, жительку селища Любешів, та її двох дітей.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Як зазначають у поліції, сьогодні жінка покинула місце проживання з двома дітьми (4-річним хлопчиком та 3-річною дівчинкою). Де вони знаходяться зараз - невідомо.Востаннє розшукуваних бачили у місті Луцьку.на зріст 170 см, волосся чорне, довге.Поліцейські звертаються до громадян, яким відома інформація про місце перебування розшукуванних, невідкладно зателефонувати до поліції за номерами телефонів:або 102.ОНОВЛЕНО:Станом на 18:20 жінку та її дітей розшукали у Луцьку. Їхньому життю та здоров'ю нічого не загрожує.