На Волині негода у двох селах повалила величезні дерева. ФОТО

Олександр Бебко.



Зранку 29 липня буревій пронісся у двох селах Шацької територіальної громади у Голядині та Смолярах-Світязьких. Одне із повалених дерев впало на автобусну зупинку.



Негода розпочалася о 06:20 та тривала близько 10 хвилин, — каже Олександр Бебко.



Внаслідок шквального вітру були повалені та вирвані з коренем дерева, обірвані електропроводи. З одного будинку у селі Смоляри-Світязькі позривало 20 листків шиферу, — каже Олександр Бебко. Ще одне дерево впало на автобусну зупинку. Додає: ніхто з людей під час негоди не постраждав.



Впродовж дня наслідки негоди ліквідовували рятувальники, електрики, жителі сіл, допомагали лісівники та працівники Шацького національного парку. Зі слів Олександра Бебка, станом на 17:30 вечора, електроенергію у селі Голятин вдалось відновити, частково відновили світло в Смолярах-Світязьких. З доріг розчистили дерева так, щоб вони не заважали рухові. Завтра роботи продовжать, — розповідає керуючий справа Шацької селищної ради.



У селищній раді створили відповідну комісію, яка вивчає ситуацію, складає акти та оцінює суму завданих збитків.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У двох селах на Волині буревій повалив дерева та пошкодив автобусну зупинку. Про це розповів Суспільному телефоном керуючий справами Шацької селищної радиЗранку 29 липня буревій пронісся у двох селах Шацької територіальної громади у Голядині та Смолярах-Світязьких. Одне із повалених дерев впало на автобусну зупинку.Негода розпочалася о 06:20 та тривала близько 10 хвилин, — каже Олександр Бебко.Внаслідок шквального вітру були повалені та вирвані з коренем дерева, обірвані електропроводи. З одного будинку у селі Смоляри-Світязькі позривало 20 листків шиферу, — каже Олександр Бебко. Ще одне дерево впало на автобусну зупинку. Додає: ніхто з людей під час негоди не постраждав.Впродовж дня наслідки негоди ліквідовували рятувальники, електрики, жителі сіл, допомагали лісівники та працівники Шацького національного парку. Зі слів Олександра Бебка, станом на 17:30 вечора, електроенергію у селі Голятин вдалось відновити, частково відновили світло в Смолярах-Світязьких. З доріг розчистили дерева так, щоб вони не заважали рухові. Завтра роботи продовжать, — розповідає керуючий справа Шацької селищної ради.У селищній раді створили відповідну комісію, яка вивчає ситуацію, складає акти та оцінює суму завданих збитків.

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