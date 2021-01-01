У Нововолинську не поділили дорогу Opel i ВАЗ. ФОТО





Про це йдеться на сторінці "Нововолинськ" у фейсбуці.



Аварія сталася у четвер, 29 липня. Легковик Ореl Zafira, їхавши по трасі, повертав ліворуч на проспект Дружби і не пропустив ВАЗ. Внаслідок цього сталося зіткнення двох автомобілів.



Обидва автомобілі зазнали механічних пошкоджень. Ніхто з водіїв та пасажирі не постраждав. Поліція склала протокол.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Нововолинську сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів.Про це йдеться на сторінці "Нововолинськ" у фейсбуці.Аварія сталася у четвер, 29 липня. Легковик Ореl Zafira, їхавши по трасі, повертав ліворуч на проспект Дружби і не пропустив ВАЗ. Внаслідок цього сталося зіткнення двох автомобілів.Обидва автомобілі зазнали механічних пошкоджень. Ніхто з водіїв та пасажирі не постраждав. Поліція склала протокол.

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