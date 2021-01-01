У Нововолинську не поділили дорогу Opel i ВАЗ. ФОТО
Сьогодні, 21:36
У місті Нововолинську сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів.
Про це йдеться на сторінці "Нововолинськ" у фейсбуці.
Аварія сталася у четвер, 29 липня. Легковик Ореl Zafira, їхавши по трасі, повертав ліворуч на проспект Дружби і не пропустив ВАЗ. Внаслідок цього сталося зіткнення двох автомобілів.
Обидва автомобілі зазнали механічних пошкоджень. Ніхто з водіїв та пасажирі не постраждав. Поліція склала протокол.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сторінці "Нововолинськ" у фейсбуці.
Аварія сталася у четвер, 29 липня. Легковик Ореl Zafira, їхавши по трасі, повертав ліворуч на проспект Дружби і не пропустив ВАЗ. Внаслідок цього сталося зіткнення двох автомобілів.
Обидва автомобілі зазнали механічних пошкоджень. Ніхто з водіїв та пасажирі не постраждав. Поліція склала протокол.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Нововолинську не поділили дорогу Opel i ВАЗ. ФОТО
Сьогодні, 21:36
Ціни на тепло для населення можуть зрости на 15-70%
Сьогодні, 20:44
На Волині негода у двох селах повалила величезні дерева. ФОТО
Сьогодні, 19:37