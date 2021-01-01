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У Нововолинську не поділили дорогу Opel i ВАЗ. ФОТО

У Нововолинську не поділили дорогу Opel i ВАЗ. ФОТО
У місті Нововолинську сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів.

Про це йдеться на сторінці "Нововолинськ" у фейсбуці.

Аварія сталася у четвер, 29 липня. Легковик Ореl Zafira, їхавши по трасі, повертав ліворуч на проспект Дружби і не пропустив ВАЗ. Внаслідок цього сталося зіткнення двох автомобілів.

Обидва автомобілі зазнали механічних пошкоджень. Ніхто з водіїв та пасажирі не постраждав. Поліція склала протокол.


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Теги: аварія, Нововолинськ
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