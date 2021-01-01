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Суд виправдав екстренера «Волині», якого довічно вигнали з футболу за «договірняки»

Суд виправдав екстренера «Волині», якого довічно вигнали з футболу за «договірняки»
Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) зняв звинувачення та дискваліфікації з українців, які отримали пожиттєву заборону займатися будь-якою футбольної діяльністю за участь у договірних матчах у Вірменії.

Про це повідомив адвокат Юрій Юрченко у себе в Facebook, - інформує ТСН.

Серед "реабілітованих" - Анатолій Пісковець, який з 2011 до 2013 входив до тренерського штабу "Волині", а у Вірменії був головним тренером ФК «Локомотив».

Також рішенням суду були виправдані Сергій Литовченко (чинний головний тренер "Олімпіка"), Євген Захарченко, Ігор Биковський, Ярослав Ясницький, Дмитро Копитов, Артем Пилипенко, Ілля Ходуля, Сергій Дячук, Антон Антошин, Тимофій Шеремета (ексфутболісти "Локомотива") і Максим Дробний (ексвласник "Локомотива").

Нагадаємо, у червні 2020 року в Чемпіонаті Вірменії вибухнув гучний скандал навколо договірних матчів у другому за силою дивізіоні країни. Через це Федерація футболу Вірменії ухвалила рішення дочасно завершити сезон-2019/20.

За підсумками інциденту було дискваліфіковано 58 осіб (гравців, тренерів та функціонерів), 25 з яких - українці. 20 з них отримали пожиттєву дискваліфікацію.

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Теги: футбол, Волинь, Анатолій Пісковець
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