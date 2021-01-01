Мешканці бояться, що завалиться: у Луцьку перевірили старий будинок. ВІДЕО

Тетяна Прохоренко.



Жінка каже, що споруда "аварійна" і вона боїться, аби дім не завалився, - повідомляє

Лучанка Тетяна Прохоренко каже, що мешкає в будинку на П’ятницькій гірці, 1 протягом 4-х десятиліть. Колись у цей дім, як у тимчасове житло, заселяли її свекруху. Від того часу родина чекає нового помешкання. Жінка викликала комісію, яка має обстежити будівлю.



Зі слів жінки, вона має висновки незалежних експертів про те, що будинок – аварійний. Каже, що добивається і від міської влади надати висновок про його аварійність. З 1903 року будинок, без фундаменту, як на лижах він з’їжджає, на схилі гори, — каже Тетяна Прохоренко.



Оглянути стан будівлі прийшли працівники Луцької міської ради. Комісія, до якої ввійшли представники департаменту житлово-комунального господарства і управління капітального будівництва, оглянули будинок ззовні та всередині. Голова комісії Леонід Карабан побачене прокоментував так: "Будинок є в ветхому стані, не аварійний, на мою думку. Ознайомлюся ще з висновком приватного експерта".



Остаточний висновок щодо будинку комісія підготує протягом місяця, каже Леонід Карабан.



Мешканцям потрібно створити ОСББ й оформити документи на землю, каже адвокат Олег Огородник, тоді вони будуть цікавими для інвестора, який допоможе вирішити квартирне питання. Із його слів, якщо будинок завалиться, сім'ї розселять у гуртожитки, а земельна ділянка відійде в управління до міської ради.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Будинок на П’ятницькій гірці, 1 у Луцьку, 29 липня обстежила комісія міської ради. У ньому живе дев'ять сімей, серед них іЖінка каже, що споруда "аварійна" і вона боїться, аби дім не завалився, - повідомляє "Суспільне".

Лучанка Тетяна Прохоренко каже, що мешкає в будинку на П’ятницькій гірці, 1 протягом 4-х десятиліть. Колись у цей дім, як у тимчасове житло, заселяли її свекруху. Від того часу родина чекає нового помешкання. Жінка викликала комісію, яка має обстежити будівлю.Зі слів жінки, вона має висновки незалежних експертів про те, що будинок – аварійний. Каже, що добивається і від міської влади надати висновок про його аварійність. З 1903 року будинок, без фундаменту, як на лижах він з’їжджає, на схилі гори, — каже Тетяна Прохоренко.Оглянути стан будівлі прийшли працівники Луцької міської ради. Комісія, до якої ввійшли представники департаменту житлово-комунального господарства і управління капітального будівництва, оглянули будинок ззовні та всередині. Голова комісіїпобачене прокоментував так: "Будинок є в ветхому стані, не аварійний, на мою думку. Ознайомлюся ще з висновком приватного експерта".Остаточний висновок щодо будинку комісія підготує протягом місяця, каже Леонід Карабан.Мешканцям потрібно створити ОСББ й оформити документи на землю, каже адвокат Олег Огородник, тоді вони будуть цікавими для інвестора, який допоможе вирішити квартирне питання. Із його слів, якщо будинок завалиться, сім'ї розселять у гуртожитки, а земельна ділянка відійде в управління до міської ради.

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