Український клуб «вилетів» з Ліги конференцій





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У першому таймі команди намагалися сильно не розкриватися, чекаючи помилок від суперника. Такий стиль не дозволив Ворсклі і КуПСу відкрити рахунок в першій сорокап'ятихвилинці, проте на старті другої - все змінилося.



У перші десять хвилин другого тайму команди забили три голи. Авторами голів стали: Тілль, Скляр, а за фінів відзначився Себбан. Тривалий час полтавчани стримували натиск суперника, але в компенсований час КуПС зрівняв рахунок, перевівши гру в додатковий час.



На старті першого екстра-тайму Ворскла залишилася в меншості через вилучення Кушніренка. КуПС збільшив свій тиск, що призвело до їхнього третього голу. Підопічні Юрія Максимова намагалися зрівняти рахунок, проте безрезультатно. Полтавчани покинули єврокубковий турнір.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Футбольний клуб "Ворскла" вибув із Ліги конфедерацій, не зумівши перемогти фінський КуПС.Про це повідомляє "Кореспондент" У першому таймі команди намагалися сильно не розкриватися, чекаючи помилок від суперника. Такий стиль не дозволив Ворсклі і КуПСу відкрити рахунок в першій сорокап'ятихвилинці, проте на старті другої - все змінилося.У перші десять хвилин другого тайму команди забили три голи. Авторами голів стали: Тілль, Скляр, а за фінів відзначився Себбан. Тривалий час полтавчани стримували натиск суперника, але в компенсований час КуПС зрівняв рахунок, перевівши гру в додатковий час.На старті першого екстра-тайму Ворскла залишилася в меншості через вилучення Кушніренка. КуПС збільшив свій тиск, що призвело до їхнього третього голу. Підопічні Юрія Максимова намагалися зрівняти рахунок, проте безрезультатно. Полтавчани покинули єврокубковий турнір.

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