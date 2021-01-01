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Український клуб «вилетів» з Ліги конференцій

Український клуб «вилетів» з Ліги конференцій
Футбольний клуб "Ворскла" вибув із Ліги конфедерацій, не зумівши перемогти фінський КуПС.

Про це повідомляє "Кореспондент".

У першому таймі команди намагалися сильно не розкриватися, чекаючи помилок від суперника. Такий стиль не дозволив Ворсклі і КуПСу відкрити рахунок в першій сорокап'ятихвилинці, проте на старті другої - все змінилося.

У перші десять хвилин другого тайму команди забили три голи. Авторами голів стали: Тілль, Скляр, а за фінів відзначився Себбан. Тривалий час полтавчани стримували натиск суперника, але в компенсований час КуПС зрівняв рахунок, перевівши гру в додатковий час.

На старті першого екстра-тайму Ворскла залишилася в меншості через вилучення Кушніренка. КуПС збільшив свій тиск, що призвело до їхнього третього голу. Підопічні Юрія Максимова намагалися зрівняти рахунок, проте безрезультатно. Полтавчани покинули єврокубковий турнір.

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Теги: футбол, Україна
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