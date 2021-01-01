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Українці будуватимуть з канадцями новий літак на базі Ан-74

Українці будуватимуть з канадцями новий літак на базі Ан-74
Представники ДП "Антонов" провели переговори з канадською стороною про створення нового літака в результаті глибокої модернізації літака Ан-74ТК-200.

Про це повідомляє Ліга, посилаючись на пресслужбу Антонова у Facebook.

У компанії заявили, що готуються до детального опрацювання проєкту літака. Це зроблять на основі технічних вимог до машини, які має підготувати канадська сторона. У компанії висловили інтерес щодо створення нових суден разом із канадськими підприємствами.

Реалізацію спільного проєкту почнуть після підписання міжурядової угоди між Кабінетом міністрів України й урядом провінції Квебек (Канада), додали в компанії.

У Антонові заявили, що пропозиція створити українсько-канадський проєкт надійшла від ДК "Укроборонпром" і Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.

Відповідний меморандум 1 червня 2021-го Укроборонпром підписав із канадською Canadian commercial corporation. Ця компанія пропонує канадським експортерам комерційний захист, спільну розробку проєктів з метою укладення міжнародних контрактів.

Ан-74 – легкий транспортний літак із реактивними двигунами, модифікація літака Ан-72. Дальність польоту – 4600 км, швидкість – 560 км/год. Перший політ здійснив у 1983 році. Вироблявся серійно з 1985-го до 2004 року включно. Масово вироблявся на потужностях ДП "Харківське державне авіаційно-виробниче підприємство". За цей період на ХДАВП було побудовано 62 Ан-74. Призначений для льодової розвідки та транспортних перевезень. Також може бути переобладнаний у вантажний і санітарний літак.

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Теги: Україна, літакобудування
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