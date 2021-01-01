На Рівненщині на гойдалці повісився хлопчик





Трагедія сталася 29 липня у селі Кошмаки Вараського району. О 18:59 до медиків надійшов виклик про те, що повісився хлопчик, - пише



У Рівненському обласному центрі екстреної медичної допомоги повідомили, що за словами заявника, діти знайшли брата повішеним на мотузці, з якої зроблена гойдалка.



Коли ж медики прибули на місце, то лише констатували смерть дитини (орієнтовно 9 років).



Попередньо відомо, що хлопчик - з багатодітної сім'ї. За словами очевидців, батьків із дитиною поруч не було.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Рівненщині на мотузці від гойдалки знайшли повішеним 9-річного хлопчика.Трагедія сталася 29 липня у селі Кошмаки Вараського району. О 18:59 до медиків надійшов виклик про те, що повісився хлопчик, - пише iTV У Рівненському обласному центрі екстреної медичної допомоги повідомили, що за словами заявника, діти знайшли брата повішеним на мотузці, з якої зроблена гойдалка.Коли ж медики прибули на місце, то лише констатували смерть дитини (орієнтовно 9 років).Попередньо відомо, що хлопчик - з багатодітної сім'ї. За словами очевидців, батьків із дитиною поруч не було.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію