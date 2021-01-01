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На Рівненщині на гойдалці повісився хлопчик

На Рівненщині на гойдалці повісився хлопчик
На Рівненщині на мотузці від гойдалки знайшли повішеним 9-річного хлопчика.

Трагедія сталася 29 липня у селі Кошмаки Вараського району. О 18:59 до медиків надійшов виклик про те, що повісився хлопчик, - пише iTV.

У Рівненському обласному центрі екстреної медичної допомоги повідомили, що за словами заявника, діти знайшли брата повішеним на мотузці, з якої зроблена гойдалка.

Коли ж медики прибули на місце, то лише констатували смерть дитини (орієнтовно 9 років).

Попередньо відомо, що хлопчик - з багатодітної сім'ї. За словами очевидців, батьків із дитиною поруч не було.

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Теги: Рівненщина, смерть
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