На Рівненщині на гойдалці повісився хлопчик
Сьогодні, 03:19
На Рівненщині на мотузці від гойдалки знайшли повішеним 9-річного хлопчика.
Трагедія сталася 29 липня у селі Кошмаки Вараського району. О 18:59 до медиків надійшов виклик про те, що повісився хлопчик, - пише iTV.
У Рівненському обласному центрі екстреної медичної допомоги повідомили, що за словами заявника, діти знайшли брата повішеним на мотузці, з якої зроблена гойдалка.
Коли ж медики прибули на місце, то лише констатували смерть дитини (орієнтовно 9 років).
Попередньо відомо, що хлопчик - з багатодітної сім'ї. За словами очевидців, батьків із дитиною поруч не було.
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Трагедія сталася 29 липня у селі Кошмаки Вараського району. О 18:59 до медиків надійшов виклик про те, що повісився хлопчик, - пише iTV.
У Рівненському обласному центрі екстреної медичної допомоги повідомили, що за словами заявника, діти знайшли брата повішеним на мотузці, з якої зроблена гойдалка.
Коли ж медики прибули на місце, то лише констатували смерть дитини (орієнтовно 9 років).
Попередньо відомо, що хлопчик - з багатодітної сім'ї. За словами очевидців, батьків із дитиною поруч не було.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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