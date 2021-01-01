Як вберегтися від «хвороби кондиціонерів»





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Основними симптомами «хвороби кондиціонерів» китайські спеціалісти вважають:



закладеність і свербіж у носі;

нежить;

сльозливість очей.



Якщо ситуація ускладнена — до симптомів додаються висока температура, кашель, діарея та у важких випадках — пневмонія.



Основні причини виникнення «хвороби кондиціонерів»:



сухе повітря;

постійна зміна температурного режиму;

розмноження мікроорганізмів через погану циркуляцію повітря та відсутність провітрювання, а також скупчення бактерій у самому приладі;

низький вміст кисню у приміщенні, де працює кондиціонер.



Як уберегтися себе від хвороби:



Необхідно обмежити час перебування в кімнаті, де працює кондиціонер і щодня провітрювати приміщення.



Підтримуйте оптимальний температурний режим: у кімнаті не має бути більше ніж на п'ять градусів прохолодніше, ніж на вулиці — температура не має бути нижчою за +26. Норма вологості — 40–60 %.



Якщо вам доводиться довго перебувати в приміщенні, де працює кондиціонер, потрібно щодня бувати на свіжому повітрі та пити більше води для прискорення метаболізму.



Уникайте прямих потоків холодного повітря, особливо якщо ви спітніли. Шийний відділ хребта, коліна та інші вразливі частини тіла мають залишатися в теплі.



Не паліть там, де працює кондиціонер. Регулярно чистите фільтр приладу та інші деталі, де можуть накопичуватися патогенні мікроорганізми.



Не потрібно спати в автівці з увімкненим кондиціонером. Через погану вентиляцію ви можете не помітити витік чадного газу з двигуна й отруїтися.



Слід спочатку відкривати вікна, а потім вмикати кондиціонер. Якщо автівка довго стояла під сонцем, бажано спочатку охолодити салон, відкривши на деякий час вікна, а потім сідати до нього. Аби уникнути різкого стрибка температур, одразу вмикати кондиціонер не потрібно.

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