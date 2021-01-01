В Україні знову – майже тисяча нових хворих на COVID-19 за добу
Сьогодні, 08:52
За добу 29 липня 2021 року в Україні зафіксували 962 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей серед – 51, серед медпрацівників – 49).
Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 488 осіб;
летальних випадків – 14;
одужало – 504 особи.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 19 397 осіб,
методом ІФА – 7 997 осіб,
експрес-тестами – 13 934 особи.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 251 869 осіб;
одужало – 2 186 353 особи;
летальних випадків – 52 930;
провели ПЛР-тестувань – 11 360 926.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (233), Одеській (83), Харківській (72), Донецькій (69) та Дніпропетровській (64) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 233 випадки;
Вінницька область – 27 випадків;
Волинська область – 14 випадків;
Дніпропетровська область – 64 випадки;
Донецька область – 69 випадків;
Житомирська область – 29 випадків;
Закарпатська область – 18 випадків;
Запорізька область – 44 випадки;
Івано-Франківська область – 16 випадків;
Київська область – 31 випадок;
Кіровоградська область – 9 випадків;
Луганська область – 32 випадки;
Львівська область – 51 випадок;
Миколаївська область – 20 випадків;
Одеська область – 83 випадки;
Полтавська область – 17 випадків;
Рівненська область – 6 випадків;
Сумська область – 27 випадків;
Тернопільська область – 8 випадків;
Харківська область – 72 випадки;
Херсонська область – 28 випадків;
Хмельницька область – 16 випадків;
Черкаська область – 23 випадки;
Чернівецька область – 18 випадків;
Чернігівська область – 7 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 488 осіб;
летальних випадків – 14;
одужало – 504 особи.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 19 397 осіб,
методом ІФА – 7 997 осіб,
експрес-тестами – 13 934 особи.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 251 869 осіб;
одужало – 2 186 353 особи;
летальних випадків – 52 930;
провели ПЛР-тестувань – 11 360 926.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (233), Одеській (83), Харківській (72), Донецькій (69) та Дніпропетровській (64) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 233 випадки;
Вінницька область – 27 випадків;
Волинська область – 14 випадків;
Дніпропетровська область – 64 випадки;
Донецька область – 69 випадків;
Житомирська область – 29 випадків;
Закарпатська область – 18 випадків;
Запорізька область – 44 випадки;
Івано-Франківська область – 16 випадків;
Київська область – 31 випадок;
Кіровоградська область – 9 випадків;
Луганська область – 32 випадки;
Львівська область – 51 випадок;
Миколаївська область – 20 випадків;
Одеська область – 83 випадки;
Полтавська область – 17 випадків;
Рівненська область – 6 випадків;
Сумська область – 27 випадків;
Тернопільська область – 8 випадків;
Харківська область – 72 випадки;
Херсонська область – 28 випадків;
Хмельницька область – 16 випадків;
Черкаська область – 23 випадки;
Чернівецька область – 18 випадків;
Чернігівська область – 7 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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