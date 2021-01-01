В Україні знову – майже тисяча нових хворих на COVID-19 за добу





Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.



Також за минулу добу:



госпіталізували – 488 осіб;

летальних випадків – 14;

одужало – 504 особи.



За добу протестовано:



методом ПЛР – 19 397 осіб,

методом ІФА – 7 997 осіб,

експрес-тестами – 13 934 особи.



За весь час пандемії в Україні:



захворіло – 2 251 869 осіб;

одужало – 2 186 353 особи;

летальних випадків – 52 930;

провели ПЛР-тестувань – 11 360 926.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (233), Одеській (83), Харківській (72), Донецькій (69) та Дніпропетровській (64) областях.



Кількість захворювань в регіонах за добу:



м. Київ – 233 випадки;

Вінницька область – 27 випадків;

Волинська область – 14 випадків;

Дніпропетровська область – 64 випадки;

Донецька область – 69 випадків;

Житомирська область – 29 випадків;

Закарпатська область – 18 випадків;

Запорізька область – 44 випадки;

Івано-Франківська область – 16 випадків;

Київська область – 31 випадок;

Кіровоградська область – 9 випадків;

Луганська область – 32 випадки;

Львівська область – 51 випадок;

Миколаївська область – 20 випадків;

Одеська область – 83 випадки;

Полтавська область – 17 випадків;

Рівненська область – 6 випадків;

Сумська область – 27 випадків;

Тернопільська область – 8 випадків;

Харківська область – 72 випадки;

Херсонська область – 28 випадків;

Хмельницька область – 16 випадків;

Черкаська область – 23 випадки;

Чернівецька область – 18 випадків;

Чернігівська область – 7 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За добу 29 липня 2021 року в Україні зафіксували 962 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей серед – 51, серед медпрацівників – 49).Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.Також за минулу добу:госпіталізували – 488 осіб;летальних випадків – 14;одужало – 504 особи.За добу протестовано:методом ПЛР – 19 397 осіб,методом ІФА – 7 997 осіб,експрес-тестами – 13 934 особи.За весь час пандемії в Україні:захворіло – 2 251 869 осіб;одужало – 2 186 353 особи;летальних випадків – 52 930;провели ПЛР-тестувань – 11 360 926.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (233), Одеській (83), Харківській (72), Донецькій (69) та Дніпропетровській (64) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 233 випадки;Вінницька область – 27 випадків;Волинська область – 14 випадків;Дніпропетровська область – 64 випадки;Донецька область – 69 випадків;Житомирська область – 29 випадків;Закарпатська область – 18 випадків;Запорізька область – 44 випадки;Івано-Франківська область – 16 випадків;Київська область – 31 випадок;Кіровоградська область – 9 випадків;Луганська область – 32 випадки;Львівська область – 51 випадок;Миколаївська область – 20 випадків;Одеська область – 83 випадки;Полтавська область – 17 випадків;Рівненська область – 6 випадків;Сумська область – 27 випадків;Тернопільська область – 8 випадків;Харківська область – 72 випадки;Херсонська область – 28 випадків;Хмельницька область – 16 випадків;Черкаська область – 23 випадки;Чернівецька область – 18 випадків;Чернігівська область – 7 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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