Долар виріс: офіційний курс валют на 30 липня

Офіційний курс американської валюти вперше за кілька днів виріс. Водночас на міжбанку - знизився.Про це свідчать дані на сайті НБУ.Національний банк України на п'ятницю, 30 липня, знизив курс гривні більш ніж на 2 копійки по відношенню до долара і 19 копійок до євро.Нацбанк встановив офіційні курси валют на такому рівні:- 100 доларів США - 2688,67 гривень (+0,0239 грн);- 100 євро - 3192,39 гривень (+0,2218 грн).А ось на міжбанківському валютному ринку курс долара подешевшав - до 26,88 гривень за долар, у купівлі - до 26,86 гривень за долар. Курс євро в продажу виріс на 19 копійок - до 31,93 гривень за євро.