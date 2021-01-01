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Долар виріс: офіційний курс валют на 30 липня

Долар виріс: офіційний курс валют на 30 липня
Офіційний курс американської валюти вперше за кілька днів виріс. Водночас на міжбанку - знизився.

Про це свідчать дані на сайті НБУ.

Національний банк України на п'ятницю, 30 липня, знизив курс гривні більш ніж на 2 копійки по відношенню до долара і 19 копійок до євро.
Нацбанк встановив офіційні курси валют на такому рівні:

- 100 доларів США - 2688,67 гривень (+0,0239 грн);

- 100 євро - 3192,39 гривень (+0,2218 грн).

А ось на міжбанківському валютному ринку курс долара подешевшав - до 26,88 гривень за долар, у купівлі - до 26,86 гривень за долар. Курс євро в продажу виріс на 19 копійок - до 31,93 гривень за євро.

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Теги: курс валют
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