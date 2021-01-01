Куди піти у Луцьку на вихідних 31 липня–1 серпня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ





Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало добірку подій, які допоможуть вам гарно провести час цими вихідними.



Субота, 31 серпня



31 липня та 1 серпня відбудеться сплав на байдарках Торговиця–Луцьк. Старт від будинку Голованя (вулиця Лютеранська, 9). Для усіх охочих пропонують два дні на воді, вечірню ватру, ночівлю у наметах, смачну вечерю, нові знайомства та враження. Ціна: 800 гривень (включно з байдаркою, жилетом, веслом, послугами інструктора, страхуванням, вечерею та послугами перевізника).



Зареєструватися можна за посиланням.







Об 11 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок покажуть виставу «Бджілка». Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Данило Поштарук. Тривалість вистави: 1 година. Вартість квитка: 40 гривень.



О 12 годині у Молодіжному центрі Волині (вулиця Градний узвіз, 5) проведуть інтенсив «Rap Camp Volyn» від команди 0332 Family. На цьому тренінгу розглянуть усі тонкощі репу (акцент на текст та виконання), базові елементи звукоінженерії (запис, зведення, мастеринг) та навчать працювати з мікрофоном під час запису на студії, на сцені тощо. Можливості після проходження тренінгу: учасники будуть оцінювати один одного і оберуть трьох фіналістів, переможець отримає 100% продакшн (авторський біт, допомогу з текстом, зведення, мастерінг і поширення на всі платфоми). Всі троє фіналість виступлять на концерті 0332 Family.



Реєстрація:







О 19 годині у РЦ «Промінь» лучани зможуть розважитись на шоу «DISCO SUPER STAR-90». Гості «відриватимуться» під хіти Dr. Alban, гурту - Ласковий Май, С.С.Catch. Солісти : Dedel Lafuta, Влад Майський та Helen.



Квитки можна купити за посиланням.







О 19 годині у MOJO Disco & Karaoke (Ковельська, 16) «відгримить» запальна вечірка. Розважати гостей будуть Dj Strayder, Dj Slavniy, Dj Bolshoi та Dj Baks.



Резервація столиків: 07 37 37 60 60.







О 23 годині у Versailles Karaoke-Disco-Club, що на вулиці Грушевського, 2, запрошують на вечірку від Dj Shnaps - резидента радіостанції KissFM Ukraine, постійного гостя найвідоміших столичних клубів, продюсера та автора офіційних реміксів топових українських виконавців.



Зарезервувати столик можна за номером 099 43 27 535.







У Maximus Night Club (вулиця Електроапаратна, 4) пройде вечірка «MAXIMUS POOL PARTY». Це дискотека на літній терасі, яка триватиме всю ніч. Розважати гостей будуть Dj SHMELL', Bezikov та Dj Famous. Вхід: Disco - 150 гривень,

Disco & Pool - 300 гривень.



Бронювання квитків - за телефоном 0 (95) 931 70 70.







Неділя, 1 серпня



О 10 годині у кав’ярні «Золотий дукат», що розташована на вулиці Крилова, 11А, відбудеться «Кава з психотерапевтом». Зустріч проведе психотерапевт Сергій Пенцак. Є лише 8 місць. Вартість: 200 гривень включно з кавою.



Реєстрація - за посиланням.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Робочий тиждень підходить до завершення, отож на вихідних є шанс реабілітуватися і вдосталь «посмакувати» класним відпочинком, розслабитися душею і тілом. У Луцьку організатори підготували чимало подій на будь-який смак, тож обирайте ті, які вам до вподоби, і вперед!підготувало добірку подій, які допоможуть вам гарно провести час цими вихідними.31 липня та 1 серпня відбудеться. Старт від будинку Голованя (вулиця Лютеранська, 9). Для усіх охочих пропонують два дні на воді, вечірню ватру, ночівлю у наметах, смачну вечерю, нові знайомства та враження. Ціна: 800 гривень (включно з байдаркою, жилетом, веслом, послугами інструктора, страхуванням, вечерею та послугами перевізника).Зареєструватися можна заОб 11 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок покажуть. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України. Тривалість вистави: 1 година. Вартість квитка: 40 гривень.О 12 годині у Молодіжному центрі Волині (вулиця Градний узвіз, 5) проведутьвід команди 0332 Family. На цьому тренінгу розглянуть усі тонкощі репу (акцент на текст та виконання), базові елементи звукоінженерії (запис, зведення, мастеринг) та навчать працювати з мікрофоном під час запису на студії, на сцені тощо. Можливості після проходження тренінгу: учасники будуть оцінювати один одного і оберуть трьох фіналістів, переможець отримає 100% продакшн (авторський біт, допомогу з текстом, зведення, мастерінг і поширення на всі платфоми). Всі троє фіналість виступлять на концерті 0332 Family.Реєстрація: https://cutt.ly/FmFs50E О 19 годині у РЦ «Промінь» лучани зможуть розважитись на. Гості «відриватимуться» під хіти Dr. Alban, гурту - Ласковий Май, С.С.Catch. Солісти :таКвитки можна купити заО 19 годині у MOJO Disco & Karaoke (Ковельська, 16) «відгримить» запальна. Розважати гостей будутьтаРезервація столиків: 07 37 37 60 60.О 23 годині у Versailles Karaoke-Disco-Club, що на вулиці Грушевського, 2, запрошують навід- резидента радіостанції KissFM Ukraine, постійного гостя найвідоміших столичних клубів, продюсера та автора офіційних реміксів топових українських виконавців.Зарезервувати столик можна за номером 099 43 27 535.У Maximus Night Club (вулиця Електроапаратна, 4) пройде. Це дискотека на літній терасі, яка триватиме всю ніч. Розважати гостей будутьта. Вхід: Disco - 150 гривень,Disco & Pool - 300 гривень.Бронювання квитків - за телефоном 0 (95) 931 70 70.О 10 годині у кав’ярні «Золотий дукат», що розташована на вулиці Крилова, 11А, відбудеться. Зустріч проведе психотерапевт. Є лише 8 місць. Вартість: 200 гривень включно з кавою.Реєстрація - за

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