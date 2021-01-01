Усі – невакциновані: на Волині за добу виявили 14 нових заражених COVID-19
Сьогодні, 10:00
На Волині протягом доби 29 липня зареєстрували 14 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
Додають також, що за результатами епідрозслідування встановили, що усі захворілі не були вакциновані проти COVID-19.
Також за добу:
Одужало (осіб) – 7,
Летальних випадків (осіб) – 0.
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 312,
методом ІФА (осіб) – 229,
експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 273.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 4 хворих:
Луцька ТГ – 1
Колківська ТГ – 3.
Володимир-Волинський район – 1 хворий (Поромівська ТГ – 1).
Ковельський район – 9 хворих:
Ковельська ТГ – 6
Люблинецька ТГ – 1
Любомльська ТГ – 1
Ратнівська ТГ – 1ю
За весь час пандемії в області:
захворіло (осіб) – 62 295 (з них дітей – 3217 та медичних працівників –3631),
одужало ( осіб) – 61 030 (з них дітей – 3214 та медичних працівників –3598),
летальних випадків (осіб) –1 204 (з них медичних працівників –29).
Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 262 865,
методом ІФА (осіб) –178 126.
Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров’я станом на 30 липня в країні зафіксували 962 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19, одужало – 504 особи, померло – 14 осіб.
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Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
Додають також, що за результатами епідрозслідування встановили, що усі захворілі не були вакциновані проти COVID-19.
Також за добу:
Одужало (осіб) – 7,
Летальних випадків (осіб) – 0.
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 312,
методом ІФА (осіб) – 229,
експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 273.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 4 хворих:
Луцька ТГ – 1
Колківська ТГ – 3.
Володимир-Волинський район – 1 хворий (Поромівська ТГ – 1).
Ковельський район – 9 хворих:
Ковельська ТГ – 6
Люблинецька ТГ – 1
Любомльська ТГ – 1
Ратнівська ТГ – 1ю
За весь час пандемії в області:
захворіло (осіб) – 62 295 (з них дітей – 3217 та медичних працівників –3631),
одужало ( осіб) – 61 030 (з них дітей – 3214 та медичних працівників –3598),
летальних випадків (осіб) –1 204 (з них медичних працівників –29).
Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 262 865,
методом ІФА (осіб) –178 126.
Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров’я станом на 30 липня в країні зафіксували 962 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19, одужало – 504 особи, померло – 14 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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