Усі – невакциновані: на Волині за добу виявили 14 нових заражених COVID-19

На Волині протягом доби 29 липня зареєстрували 14 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.Додають також, що за результатами епідрозслідування встановили, що усі захворілі не були вакциновані проти COVID-19.Також за добу:Одужало (осіб) – 7,Летальних випадків (осіб) – 0.Здійснили тестувань за добу:методом ПЛР (осіб) – 312,методом ІФА (осіб) – 229,експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 273.Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:Луцький район – 4 хворих:Луцька ТГ – 1Колківська ТГ – 3.Володимир-Волинський район – 1 хворий (Поромівська ТГ – 1).Ковельський район – 9 хворих:Ковельська ТГ – 6Люблинецька ТГ – 1Любомльська ТГ – 1Ратнівська ТГ – 1юЗа весь час пандемії в області:захворіло (осіб) – 62 295 (з них дітей – 3217 та медичних працівників –3631),одужало ( осіб) – 61 030 (з них дітей – 3214 та медичних працівників –3598),летальних випадків (осіб) –1 204 (з них медичних працівників –29).Здійснили тестувань всього:методом ПЛР (осіб) – 262 865,методом ІФА (осіб) –178 126.Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров’я станом на 30 липня в країні зафіксували 962 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19, одужало – 504 особи, померло – 14 осіб.