Показали, який вигляд матиме оновлена площа перед Палацом урочистих подій у Луцьку. ПРОЕКТ
Сьогодні, 10:11
Найближчими днями розпочнеться реконструкція площі перед Палацом урочистих подій.
Про це на своїй офіційній сторінці у фейсбуці повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Він зауважив, що площа буде естетично привабливою, функціональною та стане центром густонаселеного мікрорайону. Додав також, що під час реконструкції площі будуть впорядковані заїзди ліворуч і праворуч приміщення Палацу урочистих подій та територія позаду цього приміщення. Проектом передбачена висадка понад 100 дерев, заміна твердого покриття (тротуарна плитка та натуральний камінь), облаштування паркомісць, нового освітлення та вуличних меблів.
Площа матиме місце для проведення масових заходів та прогулянкові доріжки, а також невеличкі сквери.
Проект розроблений Івано-Франківськими архітекторами та проектантами з майстерні Urban Progress.
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Про це на своїй офіційній сторінці у фейсбуці повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Він зауважив, що площа буде естетично привабливою, функціональною та стане центром густонаселеного мікрорайону. Додав також, що під час реконструкції площі будуть впорядковані заїзди ліворуч і праворуч приміщення Палацу урочистих подій та територія позаду цього приміщення. Проектом передбачена висадка понад 100 дерев, заміна твердого покриття (тротуарна плитка та натуральний камінь), облаштування паркомісць, нового освітлення та вуличних меблів.
Площа матиме місце для проведення масових заходів та прогулянкові доріжки, а також невеличкі сквери.
Проект розроблений Івано-Франківськими архітекторами та проектантами з майстерні Urban Progress.
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