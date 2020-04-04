Відійшла у вічність медсестра луцької лікарні

Людмила Кравчук.



Про це



«Людмила Олександрівна народилась у 1955 році. Після закінчення Луцького медичного училища, у 1974 році почала працювати у нашій лікарні медсестрою. Згодом, 30 років трудилась на посаді старшої медичної сестри, організовуючи роботу медсестринського складу терапевтично-діагностичного відділення.



Людмила Олександрівна у нашій пам’яті назавжди залишиться професіоналом своєї справи, відповідальним керівником-організатором, хорошим наставником молодих спеціалістів, чуйною та доброзичливою людиною, надійним порадником», - йдеться у дописі.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким померлої.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Померла старша медичної сестри терапевтично-діагностичного відділення Луцької міської клінічної лікарніПро це повідомляють на фейсбук-сторінці медзакладу.«Людмила Олександрівна народилась у 1955 році. Після закінчення Луцького медичного училища, у 1974 році почала працювати у нашій лікарні медсестрою. Згодом, 30 років трудилась на посаді старшої медичної сестри, організовуючи роботу медсестринського складу терапевтично-діагностичного відділення.Людмила Олександрівна у нашій пам’яті назавжди залишиться професіоналом своєї справи, відповідальним керівником-організатором, хорошим наставником молодих спеціалістів, чуйною та доброзичливою людиною, надійним порадником», - йдеться у дописі.висловлює співчуття рідним та близьким померлої.

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