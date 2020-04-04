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Відійшла у вічність медсестра луцької лікарні

Відійшла у вічність медсестра луцької лікарні
Померла старша медичної сестри терапевтично-діагностичного відділення Луцької міської клінічної лікарні Людмила Кравчук.

Про це повідомляють на фейсбук-сторінці медзакладу.

«Людмила Олександрівна народилась у 1955 році. Після закінчення Луцького медичного училища, у 1974 році почала працювати у нашій лікарні медсестрою. Згодом, 30 років трудилась на посаді старшої медичної сестри, організовуючи роботу медсестринського складу терапевтично-діагностичного відділення.

Людмила Олександрівна у нашій пам’яті назавжди залишиться професіоналом своєї справи, відповідальним керівником-організатором, хорошим наставником молодих спеціалістів, чуйною та доброзичливою людиною, надійним порадником», - йдеться у дописі.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким померлої.

Відійшла у вічність медсестра луцької лікарні

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Теги: Луцьк, медсестра, померла, Людмила Кравчук, Луцька міська клінічна лікарня
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