Відійшла у вічність медсестра луцької лікарні
Сьогодні, 10:50
Померла старша медичної сестри терапевтично-діагностичного відділення Луцької міської клінічної лікарні Людмила Кравчук.
Про це повідомляють на фейсбук-сторінці медзакладу.
«Людмила Олександрівна народилась у 1955 році. Після закінчення Луцького медичного училища, у 1974 році почала працювати у нашій лікарні медсестрою. Згодом, 30 років трудилась на посаді старшої медичної сестри, організовуючи роботу медсестринського складу терапевтично-діагностичного відділення.
Людмила Олександрівна у нашій пам’яті назавжди залишиться професіоналом своєї справи, відповідальним керівником-організатором, хорошим наставником молодих спеціалістів, чуйною та доброзичливою людиною, надійним порадником», - йдеться у дописі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким померлої.
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Про це повідомляють на фейсбук-сторінці медзакладу.
«Людмила Олександрівна народилась у 1955 році. Після закінчення Луцького медичного училища, у 1974 році почала працювати у нашій лікарні медсестрою. Згодом, 30 років трудилась на посаді старшої медичної сестри, організовуючи роботу медсестринського складу терапевтично-діагностичного відділення.
Людмила Олександрівна у нашій пам’яті назавжди залишиться професіоналом своєї справи, відповідальним керівником-організатором, хорошим наставником молодих спеціалістів, чуйною та доброзичливою людиною, надійним порадником», - йдеться у дописі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким померлої.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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