У Луцьку біля небезпечного переходу просять встановити світлофор
Сьогодні, 10:53
Біля пішохідного переходу на вулиці Конякіна, що навпроти супермаркету "Салют", просять облаштувати світлофор чи лежачий поліцейський.
Таке прохання розмістила на платформі "Відкрите місто" Олена Варинюк.
За слова автора пропозиції, на цьому переході водії дуже часто порушують правила дорожнього руху, вони просто ігнорують пішохід, їдуть на великій швидкості. Як вона підкреслила, через дорогу розташовані школа №11, садочок.
"Це безпека наших дітей", - написала Олена Варинюк.
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Таке прохання розмістила на платформі "Відкрите місто" Олена Варинюк.
За слова автора пропозиції, на цьому переході водії дуже часто порушують правила дорожнього руху, вони просто ігнорують пішохід, їдуть на великій швидкості. Як вона підкреслила, через дорогу розташовані школа №11, садочок.
"Це безпека наших дітей", - написала Олена Варинюк.
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