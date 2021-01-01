У Луцьку біля небезпечного переходу просять встановити світлофор





Таке прохання Олена Варинюк.



За слова автора пропозиції, на цьому переході водії дуже часто порушують правила дорожнього руху, вони просто ігнорують пішохід, їдуть на великій швидкості. Як вона підкреслила, через дорогу розташовані школа №11, садочок.



"Це безпека наших дітей", - написала Олена Варинюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Біля пішохідного переходу на вулиці Конякіна, що навпроти супермаркету "Салют", просять облаштувати світлофор чи лежачий поліцейський.Таке прохання розмістила на платформі "Відкрите місто"За слова автора пропозиції, на цьому переході водії дуже часто порушують правила дорожнього руху, вони просто ігнорують пішохід, їдуть на великій швидкості. Як вона підкреслила, через дорогу розташовані школа №11, садочок."Це безпека наших дітей", - написала Олена Варинюк.

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