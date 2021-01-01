У Луцьку пов’язаній з ексдепутатом фірмі дозволили зводити багатоповерхівки на Рівненській. ОНОВЛЕНО

У Луцьку депутати не погодили надання дозволу на видачу містобудівних умов та обмежень на проєктування об’єкта будівництва на вулиці Рівненській, 119 .Про це йшлося у п’ятницю, 30 липня, під час сесії Луцькради.Нагадаємо, що 26 липня 2017-го року на сесії Луцької міської ради депутати проголосувалидозволу на відведення земельної ділянки для будівництва житлового комплексу на вулиці Рівненській, 119, де були теплиці колишнього комунального підприємства «Зелене господарство Луцька». Саме їх компанія і викупила за близько 2,6 мільйона гривень. Із викупом теплиць фірма отримала і першочергове право на оренду земельної ділянки під ними. Згодом з'ясували, що компанія пов’язана із ексдепутатом Луцької міської радита ексзаступником міського головиУ травні цього року в мерії змінили орендаря земельної ділянки на вулиці Рівненській, 119 з ТОВ «Житловий квартал» на ТОВ «Будінвест-Луцьк». ЗасновникомСьогодні ж Луцькрада не набрала достатньо голосів за те, аби зобов’язати департамент містобудування, земельних ресурсів та реклами Луцької міської ради видати товариству з обмеженою відповідальністю «Будінвест-Луцьк» містобудівні умови та обмеження на нове будівництво багатоквартирних житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення на вулиці Рівненській, 119. «За» проголосували лише 16 обранців громади.ОНОВЛЕНО о 11:30Однак, згодом питання повторно поставили на голосування. Проєкт рішення підтримала більшість депутатів - 22 голоси "за".