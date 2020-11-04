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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Карантин в Україні знову продовжать

Карантин в Україні знову продовжать
Карантин в Україні найімовірніше буде продовжений. Нинішні обмеження діють до 31 серпня.

Про це головний санітарний лікар Ігор Кузін розповів в ефірі телеканалу 1+1.

«З приводу продовження карантину. Він буде продовжений, тому що ми розуміємо, що до карантину прив'язується багато організаційних заходів», – зазначив Кузін.

Однак він не став прогнозувати, скільки ще буде діяти карантин в Україні.

Головний санітарний лікар додав, що в районах Луганської, Донецької, Харківської, Львівської областей погіршується статистика захворюваності на коронавірус.

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Теги: Ігор Кузін, карантин, коронавірус, МОЗ
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