Карантин в Україні знову продовжать





Про це головний санітарний лікар Ігор Кузін розповів в



«З приводу продовження карантину. Він буде продовжений, тому що ми розуміємо, що до карантину прив'язується багато організаційних заходів», – зазначив Кузін.



Однак він не став прогнозувати, скільки ще буде діяти карантин в Україні.



Головний санітарний лікар додав, що в районах Луганської, Донецької, Харківської, Львівської областей погіршується статистика захворюваності на коронавірус.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Карантин в Україні найімовірніше буде продовжений. Нинішні обмеження діють до 31 серпня.Про це головний санітарний лікаррозповів в ефірі телеканалу 1+1.«З приводу продовження карантину. Він буде продовжений, тому що ми розуміємо, що до карантину прив'язується багато організаційних заходів», – зазначив Кузін.Однак він не став прогнозувати, скільки ще буде діяти карантин в Україні.Головний санітарний лікар додав, що в районах Луганської, Донецької, Харківської, Львівської областей погіршується статистика захворюваності на коронавірус.

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