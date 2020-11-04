Карантин в Україні знову продовжать
Сьогодні, 11:30
Карантин в Україні найімовірніше буде продовжений. Нинішні обмеження діють до 31 серпня.
Про це головний санітарний лікар Ігор Кузін розповів в ефірі телеканалу 1+1.
«З приводу продовження карантину. Він буде продовжений, тому що ми розуміємо, що до карантину прив'язується багато організаційних заходів», – зазначив Кузін.
Однак він не став прогнозувати, скільки ще буде діяти карантин в Україні.
Головний санітарний лікар додав, що в районах Луганської, Донецької, Харківської, Львівської областей погіршується статистика захворюваності на коронавірус.
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Про це головний санітарний лікар Ігор Кузін розповів в ефірі телеканалу 1+1.
«З приводу продовження карантину. Він буде продовжений, тому що ми розуміємо, що до карантину прив'язується багато організаційних заходів», – зазначив Кузін.
Однак він не став прогнозувати, скільки ще буде діяти карантин в Україні.
Головний санітарний лікар додав, що в районах Луганської, Донецької, Харківської, Львівської областей погіршується статистика захворюваності на коронавірус.
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