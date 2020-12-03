вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку Героям посмертно присвоїли звання «Почесний громадянин»

У Луцьку Героям посмертно присвоїли звання «Почесний громадянин»
Трьом воїнам, що віддали життя, захищаючи Україну, присвоїли звання «Почесний громадянин Луцької міської територіальної громади».

Про це йшлося у п’ятницю, 30 липня, під час сесії Луцькради.

За вірність військовій присязі, особисту мужність, самовідданість та героїзм, виявлені під час виконання бойових завдань в зоні проведення антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил на Сході України, а також вагомий особистий внесок у забезпечення суверенітету і територіальної цілісності України, посмертно присвоїли звання «Почесний громадянин міста Луцька» учасникам антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил на Сході України:
- Лахаю Віктору Михайловичу;
- Мельничуку Віктору Миколайовичу;
- Пасичнюку Максиму Вікторовичу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: посмертно, почесний громадянин Луцька, смертно
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Поблизу Луцька днями відкриють лавандове поле: як туди потрапити та яка ціна
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку частину землі на Старому ринку віддали паркувальному підприємству
Сьогодні, 19:08
Позичив та здав у ломбард: у Луцьку шахрай вкрав велосипед
Сьогодні, 18:48
У Луцьку Героям посмертно присвоїли звання «Почесний громадянин»
Сьогодні, 18:18
Вирішив перевірити на міцність: уродженець Луцька пошкодив у Києві «міст Кличка»
Сьогодні, 18:12
Обгін та виїзд на «зустрічку»: водія луцької маршрутки притягнули до відповідальності. ВІДЕО
Сьогодні, 17:57
Схожі новини
Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України солдату з Волині Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України солдату з Волині
03 грудень, 2020, 21:05
Сім'ям загиблих учасників АТО з Волині вручили почесні нагороди Сім'ям загиблих учасників АТО з Волині вручили почесні нагороди
21 листопад, 2020, 16:13
Трьом учасникам Революції Гідності з Волині хочуть посмертно присвоїти почесні звання Трьом учасникам Революції Гідності з Волині хочуть посмертно присвоїти почесні звання
09 вересень, 2020, 08:15
Відомому луцькому співаку присвоять звання почесного громадянина міста Відомому луцькому співаку присвоять звання почесного громадянина міста
22 липень, 2019, 10:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Показали, який вигляд матиме оновлена площа перед Палацом урочистих подій у Луцьку. ПРОЕКТ
Сьогодні, 10:11
 1
Скаутська організація у Луцьку залишилася без даху над головою
Сьогодні, 19:36
 0
У Луцьку частину землі на Старому ринку віддали паркувальному підприємству
Сьогодні, 19:08
 0
Позичив та здав у ломбард: у Луцьку шахрай вкрав велосипед
Сьогодні, 18:48
 0
У Луцьку Героям посмертно присвоїли звання «Почесний громадянин»
Сьогодні, 18:18
 0
Медіа
відео
1/8