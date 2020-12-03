У Луцьку Героям посмертно присвоїли звання «Почесний громадянин»
Сьогодні, 18:18
Трьом воїнам, що віддали життя, захищаючи Україну, присвоїли звання «Почесний громадянин Луцької міської територіальної громади».
Про це йшлося у п’ятницю, 30 липня, під час сесії Луцькради.
За вірність військовій присязі, особисту мужність, самовідданість та героїзм, виявлені під час виконання бойових завдань в зоні проведення антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил на Сході України, а також вагомий особистий внесок у забезпечення суверенітету і територіальної цілісності України, посмертно присвоїли звання «Почесний громадянин міста Луцька» учасникам антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил на Сході України:
- Лахаю Віктору Михайловичу;
- Мельничуку Віктору Миколайовичу;
- Пасичнюку Максиму Вікторовичу.
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Про це йшлося у п’ятницю, 30 липня, під час сесії Луцькради.
За вірність військовій присязі, особисту мужність, самовідданість та героїзм, виявлені під час виконання бойових завдань в зоні проведення антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил на Сході України, а також вагомий особистий внесок у забезпечення суверенітету і територіальної цілісності України, посмертно присвоїли звання «Почесний громадянин міста Луцька» учасникам антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил на Сході України:
- Лахаю Віктору Михайловичу;
- Мельничуку Віктору Миколайовичу;
- Пасичнюку Максиму Вікторовичу.
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