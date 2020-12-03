У Луцьку Героям посмертно присвоїли звання «Почесний громадянин»





Про це йшлося у п’ятницю, 30 липня, під час сесії Луцькради.



За вірність військовій присязі, особисту мужність, самовідданість та героїзм, виявлені під час виконання бойових завдань в зоні проведення антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил на Сході України, а також вагомий особистий внесок у забезпечення суверенітету і територіальної цілісності України, посмертно присвоїли звання «Почесний громадянин міста Луцька» учасникам антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил на Сході України:

- Лахаю Віктору Михайловичу;

- Мельничуку Віктору Миколайовичу;

- Пасичнюку Максиму Вікторовичу.

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