У луцькій громаді замінять потріпані прапори

У Луцькій міській територіальній громаді до Дня Державного Прапора України, що відзначають 23 серпня, замінять стяги.Про це йшлося у п’ятницю, 30 липня, під час сесії Луцькради.Представниця Громадянського Руху «СВІДОМІ»зазначила, що 24 серпня Україна святкуватиме 30-ту річницю незалежності, а 23-го – День прапора.«Важливо, аби наша громада відповідально підійшла до організації цього свята. Останнім часом ми відвідали населені пункти нашої громади та низку комунальних закладів і побачили, що не у всіх прапори знаходяться у належному стані», - сказала Надточій.Відтак депутатка попросила перевірити та оновити державні стяги до свят. Обранці громади пропозицію підтримали.