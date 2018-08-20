У луцькій громаді замінять потріпані прапори
Сьогодні, 12:15
У Луцькій міській територіальній громаді до Дня Державного Прапора України, що відзначають 23 серпня, замінять стяги.
Про це йшлося у п’ятницю, 30 липня, під час сесії Луцькради.
Представниця Громадянського Руху «СВІДОМІ» Алла Надточій зазначила, що 24 серпня Україна святкуватиме 30-ту річницю незалежності, а 23-го – День прапора.
«Важливо, аби наша громада відповідально підійшла до організації цього свята. Останнім часом ми відвідали населені пункти нашої громади та низку комунальних закладів і побачили, що не у всіх прапори знаходяться у належному стані», - сказала Надточій.
Відтак депутатка попросила перевірити та оновити державні стяги до свят. Обранці громади пропозицію підтримали.
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Про це йшлося у п’ятницю, 30 липня, під час сесії Луцькради.
Представниця Громадянського Руху «СВІДОМІ» Алла Надточій зазначила, що 24 серпня Україна святкуватиме 30-ту річницю незалежності, а 23-го – День прапора.
«Важливо, аби наша громада відповідально підійшла до організації цього свята. Останнім часом ми відвідали населені пункти нашої громади та низку комунальних закладів і побачили, що не у всіх прапори знаходяться у належному стані», - сказала Надточій.
Відтак депутатка попросила перевірити та оновити державні стяги до свят. Обранці громади пропозицію підтримали.
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