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Яка середня зарплата на Волині і у яких сферах платять найбільше

Яка середня зарплата на Волині і у яких сферах платять найбільше
Середня номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій області (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) у червні на Волині становила 12 126 гривень (в Україні – 14313 грн), що в 2,0 раза вище «мінімалки» (6 тисяч).

Про це повідомляє Головне управління статистики у Волинській області.

Додають, що порівняно з травнем 2021 року розмір заробітної плати збільшився на 11,4%, а проти червня 2020 року – на 26,1%.

Найбільш оплачуваною була робота працівників, зайнятих у сферах виробництва машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань, лісового господарства та лісозаготівель, виробництва меблів, державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування, фінансової та страхової діяльності, де заробітна плата перевищила середній показник по області в 1,6–1,3 раза.

Заборгованість із виплати заробітної плати впродовж червня збільшилась на 6,4% і на 1 липня 2021р. становила 30,3 млн.грн, що дорівнює 1,7% фонду оплати праці, нарахованого за червень. Вчасно не отримали заробітну плату 3,4 тис. волинян, зайнятих в економіці області, кожному з них не виплачено в середньому по 8981 грн.

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Теги: зарплата, Волинь, професії
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