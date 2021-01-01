Скаутська організація у Луцьку залишилася без даху над головою
Сьогодні, 19:36
У Луцьку національна скаутська організація «Пласт» залишилася без приміщення, адже те, де вона здійснювала свою діяльність, виставили на аукціон.
Про це йшлося у п’ятницю, 30 липня, під час сесії Луцькради.
Представник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Михайло Наход звернувся із запитом до міського голови Луцька. Він зазначив, що організація «Пласт», під крилом якої в місті є біля 100 дітей та підлітків і приблизно 20 волонтерів, фактично залишилася без приміщення для своєї роботи.
«Приміщення центру національно-патріотичного виховання виставлене на аукціон. Інших приміщень для повноцінної роботи організація не має», - повідомив він. Із 1 вересня розпочнеться черговий етап роботи «Пласту», адже у дітей закінчаться літні канікули.
Тому Михайло Наход попросив мера дати доручення, щоб підшукати приміщення для «Пласту» орієнтовною площею 100 «квадратів».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у п’ятницю, 30 липня, під час сесії Луцькради.
Представник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Михайло Наход звернувся із запитом до міського голови Луцька. Він зазначив, що організація «Пласт», під крилом якої в місті є біля 100 дітей та підлітків і приблизно 20 волонтерів, фактично залишилася без приміщення для своєї роботи.
«Приміщення центру національно-патріотичного виховання виставлене на аукціон. Інших приміщень для повноцінної роботи організація не має», - повідомив він. Із 1 вересня розпочнеться черговий етап роботи «Пласту», адже у дітей закінчаться літні канікули.
Тому Михайло Наход попросив мера дати доручення, щоб підшукати приміщення для «Пласту» орієнтовною площею 100 «квадратів».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волинські рятувальники – найкращі серед усіх в Україні
Сьогодні, 20:38
Град, шквали та грози: якою буде погода в Луцьку та Волинській області завтра, 31 липня
Сьогодні, 20:00
Скаутська організація у Луцьку залишилася без даху над головою
Сьогодні, 19:36
Позичив та здав у ломбард: у Луцьку шахрай вкрав велосипед
Сьогодні, 18:48