Скаутська організація у Луцьку залишилася без даху над головою

У Луцьку національна скаутська організація «Пласт» залишилася без приміщення, адже те, де вона здійснювала свою діяльність, виставили на аукціон.Про це йшлося у п’ятницю, 30 липня, під час сесії Луцькради.Представник Громадянського Руху «СВІДОМІ»звернувся із запитом до міського голови Луцька. Він зазначив, що організація «Пласт», під крилом якої в місті є біля 100 дітей та підлітків і приблизно 20 волонтерів, фактично залишилася без приміщення для своєї роботи.«Приміщення центру національно-патріотичного виховання виставлене на аукціон. Інших приміщень для повноцінної роботи організація не має», - повідомив він. Із 1 вересня розпочнеться черговий етап роботи «Пласту», адже у дітей закінчаться літні канікули.Тому Михайло Наход попросив мера дати доручення, щоб підшукати приміщення для «Пласту» орієнтовною площею 100 «квадратів».