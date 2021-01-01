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Скаутська організація у Луцьку залишилася без даху над головою

Скаутська організація у Луцьку залишилася без даху над головою
У Луцьку національна скаутська організація «Пласт» залишилася без приміщення, адже те, де вона здійснювала свою діяльність, виставили на аукціон.

Про це йшлося у п’ятницю, 30 липня, під час сесії Луцькради.

Представник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Михайло Наход звернувся із запитом до міського голови Луцька. Він зазначив, що організація «Пласт», під крилом якої в місті є біля 100 дітей та підлітків і приблизно 20 волонтерів, фактично залишилася без приміщення для своєї роботи.

«Приміщення центру національно-патріотичного виховання виставлене на аукціон. Інших приміщень для повноцінної роботи організація не має», - повідомив він. Із 1 вересня розпочнеться черговий етап роботи «Пласту», адже у дітей закінчаться літні канікули.

Тому Михайло Наход попросив мера дати доручення, щоб підшукати приміщення для «Пласту» орієнтовною площею 100 «квадратів».

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Теги: скаутська організація, Луцьк, Свідомі
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