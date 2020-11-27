На Волині жінка порізала сусіда ножем
Сьогодні, 12:21
Мешканка Ковельського району завдала тяжкі тілесні ушкодження сусіду: слідчі розпочали кримінальне провадження. Про подію до поліції повідомили медики, які надавали допомогу потерпілому.
Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Інцидент трапився вчора, 29 липня, близько 21 години, у селі Любохини Ковельського району. Поліцейські з’ясували, що під час конфлікту зі штовханиною 37-річна жінка нанесла декілька ножових поранень своєму 51-річному сусіду. Одне з них виявилось проникаючим. Чоловіка госпіталізували у хірургічне відділення Старовижівської районної лікарні, нині загрози його життю немає. З місця події вилучили знаряддя злочину.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Призначили ряд необхідних експертиз, слідчі дії тривають. Якщо вину жінки доведуть, їй загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.
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Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Інцидент трапився вчора, 29 липня, близько 21 години, у селі Любохини Ковельського району. Поліцейські з’ясували, що під час конфлікту зі штовханиною 37-річна жінка нанесла декілька ножових поранень своєму 51-річному сусіду. Одне з них виявилось проникаючим. Чоловіка госпіталізували у хірургічне відділення Старовижівської районної лікарні, нині загрози його життю немає. З місця події вилучили знаряддя злочину.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Призначили ряд необхідних експертиз, слідчі дії тривають. Якщо вину жінки доведуть, їй загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
чим не домашнє насильство?
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