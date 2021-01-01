У Луцьку алеями центрального парку роз'їжджав легковик. ВІДЕО





Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.



Вчора, 29 липня, волинські патрульні виявили 30-річного водія, який вчиняв правопорушення.



Поліцейські здійснили з ним профілактичну бесіду та склали адміністративний матеріал за ч. 1 ст. 122 (Заборона рухатися тротуарами чи пішохідними доріжками) КУпАП. Керманич пообіцяв інспекторам, що надалі буде дотримуватися правил дорожнього руху.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До управління патрульної поліції надійшло відео, на якому видно, як керманич авто рухається пішохідними доріжками в міському парку, що у Луцьку.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.Вчора, 29 липня, волинські патрульні виявили 30-річного водія, який вчиняв правопорушення.Поліцейські здійснили з ним профілактичну бесіду та склали адміністративний матеріал за ч. 1 ст. 122 (Заборона рухатися тротуарами чи пішохідними доріжками) КУпАП. Керманич пообіцяв інспекторам, що надалі буде дотримуватися правил дорожнього руху.

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