У Луцьку алеями центрального парку роз'їжджав легковик. ВІДЕО
Сьогодні, 12:25
До управління патрульної поліції надійшло відео, на якому видно, як керманич авто рухається пішохідними доріжками в міському парку, що у Луцьку.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.
Вчора, 29 липня, волинські патрульні виявили 30-річного водія, який вчиняв правопорушення.
Поліцейські здійснили з ним профілактичну бесіду та склали адміністративний матеріал за ч. 1 ст. 122 (Заборона рухатися тротуарами чи пішохідними доріжками) КУпАП. Керманич пообіцяв інспекторам, що надалі буде дотримуватися правил дорожнього руху.
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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.
Вчора, 29 липня, волинські патрульні виявили 30-річного водія, який вчиняв правопорушення.
Поліцейські здійснили з ним профілактичну бесіду та склали адміністративний матеріал за ч. 1 ст. 122 (Заборона рухатися тротуарами чи пішохідними доріжками) КУпАП. Керманич пообіцяв інспекторам, що надалі буде дотримуватися правил дорожнього руху.
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