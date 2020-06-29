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На одному з українських курортів не рекомендують купатися

На одному з українських курортів не рекомендують купатися
Відпочивальників просять утриматися від купання в Азовському морі через погіршення якості води.

Про це йдеться на сайті Головного управління Держпродспоживслужби у Запорізькій області.

За інформацією відокремленого підрозділу «Бердянський міськрайонний відділ» Державної установи «Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України» в останні тижні значно погіршилась якість води Азовського моря в місцях водокористування населення та відпочиваючих за бактеріологічними показниками.

Згідно з результатами лабораторних досліджень, в пробах морської води виявлена висока концентрація збудників інфекційних захворювань.

"Ця ситуація може призвести до непередбачених епідемічних ускладнень, виникненню і розповсюдженню масових інфекційних захворювань серед мешканців міста Бердянськ та відпочиваючих", - зазначили спеціалісти.

Тому вчора, 29 липня, начальник головного управління Держпродспоживслужби Тимофій Вагіс звернувся до Бердянського міського голови Валерія Баранова та Голови Запорізької облдержадміністрації Олександра Старуха щодо необхідності негайного впровадження профілактичних заходів із заборони водокористування та забезпечення відповідного санітарного стану берегової зони пляжів «Пляж ДЗОСТ «Факел» ПП «Курорти Приазов'я» та пляжу № 3 ТОВ «Дніпро 2000» і терміново проінформувати місцевих жителів та гостей міста про цю ситуацію.

Також про заборону купання дітей та працівників оздоровчого закладу проінформували керівництво ДЗОСТ «Факел».

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Теги: пляжі, Бердянськ, збудник інфекції
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