Позичив та здав у ломбард: у Луцьку шахрай вкрав велосипед





Про це



Заява від потерпілого до Луцького районного управління надійшла вчора, 29 липня. Чоловік повідомив, що зловмисник, перебуваючи у дворі по вулиці Винниченка у Луцьку, взяв у користування велосипед заявника. Згодом чоловік здав його до ломбарду, чим заподіяв майнової шкоди потерпілому на суму 3000 грн.



Встановили, що правопорушення скоїв 30-річний раніше не судимий житель Луцька.



За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. За скоєне зловмиснику загрожує, зокрема, до трьох років обмеження волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Правоохоронці викрили лучанина у вчиненні шахрайства.Про це інформує Луцьке районне управління поліції.Заява від потерпілого до Луцького районного управління надійшла вчора, 29 липня. Чоловік повідомив, що зловмисник, перебуваючи у дворі по вулиці Винниченка у Луцьку, взяв у користування велосипед заявника. Згодом чоловік здав його до ломбарду, чим заподіяв майнової шкоди потерпілому на суму 3000 грн.Встановили, що правопорушення скоїв 30-річний раніше не судимий житель Луцька.За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. За скоєне зловмиснику загрожує, зокрема, до трьох років обмеження волі.

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