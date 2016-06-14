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Позичив та здав у ломбард: у Луцьку шахрай вкрав велосипед

Позичив та здав у ломбард: у Луцьку шахрай вкрав велосипед
Правоохоронці викрили лучанина у вчиненні шахрайства.

Про це інформує Луцьке районне управління поліції.

Заява від потерпілого до Луцького районного управління надійшла вчора, 29 липня. Чоловік повідомив, що зловмисник, перебуваючи у дворі по вулиці Винниченка у Луцьку, взяв у користування велосипед заявника. Згодом чоловік здав його до ломбарду, чим заподіяв майнової шкоди потерпілому на суму 3000 грн.

Встановили, що правопорушення скоїв 30-річний раніше не судимий житель Луцька.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. За скоєне зловмиснику загрожує, зокрема, до трьох років обмеження волі.

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Теги: Луцьк, крадіжка, велосипед, шахрай, поліція
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