Позичив та здав у ломбард: у Луцьку шахрай вкрав велосипед
Сьогодні, 18:48
Правоохоронці викрили лучанина у вчиненні шахрайства.
Про це інформує Луцьке районне управління поліції.
Заява від потерпілого до Луцького районного управління надійшла вчора, 29 липня. Чоловік повідомив, що зловмисник, перебуваючи у дворі по вулиці Винниченка у Луцьку, взяв у користування велосипед заявника. Згодом чоловік здав його до ломбарду, чим заподіяв майнової шкоди потерпілому на суму 3000 грн.
Встановили, що правопорушення скоїв 30-річний раніше не судимий житель Луцька.
За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. За скоєне зловмиснику загрожує, зокрема, до трьох років обмеження волі.
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Про це інформує Луцьке районне управління поліції.
Заява від потерпілого до Луцького районного управління надійшла вчора, 29 липня. Чоловік повідомив, що зловмисник, перебуваючи у дворі по вулиці Винниченка у Луцьку, взяв у користування велосипед заявника. Згодом чоловік здав його до ломбарду, чим заподіяв майнової шкоди потерпілому на суму 3000 грн.
Встановили, що правопорушення скоїв 30-річний раніше не судимий житель Луцька.
За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. За скоєне зловмиснику загрожує, зокрема, до трьох років обмеження волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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