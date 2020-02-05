У Луцьку частину землі на Старому ринку віддали паркувальному підприємству
Сьогодні, 19:08
У Луцьку КП «АвтоПаркСервіс» віддали частину землі на Центральному ринку у постійне користування.
Про це йшлося у п’ятницю, 30 липня, під час сесії Луцькради.
Нагадаємо, торік 4 лютого пізно увечері розпочали примусовий демонтаж Старого ринку. Знесення кіосків тривало ще впродовж кількох місяців. Влада закликала переїхати підприємців на Новий ринок.
Міський голова Ігор Поліщук казав, що у місті є чимало ділянок, де можна облаштувати нові парковки задля вирішення проблеми з паркуванням авто, зокрема він назвав територію поруч із правою частиною Центрального ринку, ділянку вздовж вулиці Глушець.
http://www.volynpost.com/news/177036-u-lucku-mozhut-oblashtuvaty-novi-parkovky-ta-peredbachyty-mozhlyvist-platyty-za-poslugu-onlajn
Сьогодні ж депутати погодили надання в постійне користування комунальному підприємству земельної ділянки на вулиці Глушець, 1 для обслуговування ринку «Центральний». Йдеться про землю площею 0,5904 га.
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Про це йшлося у п’ятницю, 30 липня, під час сесії Луцькради.
Нагадаємо, торік 4 лютого пізно увечері розпочали примусовий демонтаж Старого ринку. Знесення кіосків тривало ще впродовж кількох місяців. Влада закликала переїхати підприємців на Новий ринок.
Міський голова Ігор Поліщук казав, що у місті є чимало ділянок, де можна облаштувати нові парковки задля вирішення проблеми з паркуванням авто, зокрема він назвав територію поруч із правою частиною Центрального ринку, ділянку вздовж вулиці Глушець.
http://www.volynpost.com/news/177036-u-lucku-mozhut-oblashtuvaty-novi-parkovky-ta-peredbachyty-mozhlyvist-platyty-za-poslugu-onlajn
Сьогодні ж депутати погодили надання в постійне користування комунальному підприємству земельної ділянки на вулиці Глушець, 1 для обслуговування ринку «Центральний». Йдеться про землю площею 0,5904 га.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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