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Волинські рятувальники – найкращі серед усіх в Україні

Волинські рятувальники – найкращі серед усіх в Україні
На Волині визначили переможців та призерів Кубку України з пожежно-прикладного спорту.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Волинській області.

Нагадаємо, у Луцьку протягом 28-30 липня відбувалися змагання за Кубок України. Виборювали звання найсильнішої 14 команд з різних регіонів України.

За результатами змагань, володарем Кубка України з пожежно-прикладного спорту стала команда Волинської області, "срібло" здобули спортсмени з міста Києва, а бронзові медалі завоювали учасники команди Одеської області.

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Теги: волинські рятувальники, змагання, результати
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