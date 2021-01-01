Волинські рятувальники – найкращі серед усіх в Україні

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На Волині визначили переможців та призерів Кубку України з пожежно-прикладного спорту.
Про це повідомляє ГУ ДСНС у Волинській області.
Нагадаємо, у Луцьку протягом 28-30 липня відбувалися змагання за Кубок України. Виборювали звання найсильнішої 14 команд з різних регіонів України.
За результатами змагань, володарем Кубка України з пожежно-прикладного спорту стала команда Волинської області, "срібло" здобули спортсмени з міста Києва, а бронзові медалі завоювали учасники команди Одеської області.
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Про це повідомляє ГУ ДСНС у Волинській області.
Нагадаємо, у Луцьку протягом 28-30 липня відбувалися змагання за Кубок України. Виборювали звання найсильнішої 14 команд з різних регіонів України.
За результатами змагань, володарем Кубка України з пожежно-прикладного спорту стала команда Волинської області, "срібло" здобули спортсмени з міста Києва, а бронзові медалі завоювали учасники команди Одеської області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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