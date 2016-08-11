У волинському лісі стоїть покинутий винищувач Гагаріна

На території закинутого дитячого піонерського табору відпочинку "Гвардієць" у селі Гаразджа Луцького району стоїть загублений навчально-тренувальний винищувач МіГ-15УТІ, так званий "Гагарінський борт".Про це на своїй сторінці у фейсбуці інформує Організація Волинських Авіалюбителів «ОВАЛ»/Луцький Аероклуб «Крила Волині».Після проведення активістами «ОВАЛу» дослідження встановили, що цей борт у кінці 1950-х років проходив службу в 769-му винищувальному авіаційному полку 122-ї винищувальної авіаційної дивізії Північного флоту СРСР, який дислокувався на аеродромі Луостарі в Мурманській області Росії. І саме в цьому авіаційному полку на цьому ж аеродромі в 1957-1960 роках до зарахування в загін льотчиків-космонавтів проходив службу на той момент ще нікому не відомий льотчик-винищувач- майбутній перший космонавт людства.«І саме він багато разів піднімав у суворе північне небо даний борт, який орієнтовно в 1959 році перелетів з аеродрому Луостарі на Луцький військовий аеродром, де продовжував нести службу в складі 806-го ордена Суворова 3-го ступеня авіаційного полку винищувачів-бомбардувальників (806 бап м. Луцьк.), а в 1961 році, після початку процесу переозброєння авіаційного полку з фронтових винищувачів МіГ-15 на новітні на той час надзвукові винищувачі-бомбардувальники Су-7Б, був списаний з льотної роботи та перевезений з Луцького військового аеродрому на територію дитячого піонерського табору відпочинку "Гвардієць" у с. Гаразджа Луцького району з метою популяризації авіації серед юних піонерів, де він стоїть і сьогодні», - йдеться в повідомленні.