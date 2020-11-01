В Україні з 5 серпня діятимуть нові правила перетину кордону





Про це Ігор Кузін.



"Нові правила перетину державного кордону, ця постанова (зміни до постанови КМУ від 9 грудня 2020 р. № 1236, які були ухвалені 28 липня - ред.) вступить в силу 5 серпня. Вона була опублікована вчора і вступає в силу через 7 днів після моменту опублікування. Буде змінено певний алгоритм перетину державного кордону", - сказав Кузін.



Згідно зі змінам, іноземні громадяни для перетину кордону України повинні мати ПЛР-тест, страховку на той випадок, якщо вони захворіють на території України. Після перетину кордону вони мають активувати застосунок "Вдома", після цього протягом 71 годин здати або ПЛР-тест на визначення COVID-19, або тест на визначення антигену до COVID-19.



"Якщо він його здає, й нього не відбувається подальша активація додатку "Вдома", тобто він не потребує самоізоляції. Якщо він не здав такий тест, додаток буде активовано і йому доведеться 10 діб провести в самоізоляції", - сказав Кузін



Стосовно перетину кордону громадянами України, він повідомив, що вони можуть на кордоні пред'явити міжнародне сідоцтво про вакцинацію або документ про отримання 1 дози вакцини проти COVID-19.



У випадку, якщо таких документів у громадянина немає, то необхідно встановити застосунок "Вдома" і протягом 72 годин здати ПЛР тест.



Також, за словами Кузіна, поновлюється тестування швидкими тестами на антиген на КПВВ в Донецькій та Луганскій областях.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нові карантинні правила перетину кордону починають діяти з 5 серпня.Про це в ефірі програми "Сніданок з 1+1" сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар"Нові правила перетину державного кордону, ця постанова () вступить в силу 5 серпня. Вона була опублікована вчора і вступає в силу через 7 днів після моменту опублікування. Буде змінено певний алгоритм перетину державного кордону", - сказав Кузін.Згідно зі змінам, іноземні громадяни для перетину кордону України повинні мати ПЛР-тест, страховку на той випадок, якщо вони захворіють на території України. Після перетину кордону вони мають активувати застосунок "Вдома", після цього протягом 71 годин здати або ПЛР-тест на визначення COVID-19, або тест на визначення антигену до COVID-19."Якщо він його здає, й нього не відбувається подальша активація додатку "Вдома", тобто він не потребує самоізоляції. Якщо він не здав такий тест, додаток буде активовано і йому доведеться 10 діб провести в самоізоляції", - сказав КузінСтосовно перетину кордону громадянами України, він повідомив, що вони можуть на кордоні пред'явити міжнародне сідоцтво про вакцинацію або документ про отримання 1 дози вакцини проти COVID-19.У випадку, якщо таких документів у громадянина немає, то необхідно встановити застосунок "Вдома" і протягом 72 годин здати ПЛР тест.Також, за словами Кузіна, поновлюється тестування швидкими тестами на антиген на КПВВ в Донецькій та Луганскій областях.

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